Wyjątkowe ostatnie pożegnanie Brigitte Bardot. Wiadomo, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb

Pogrzeb Brigitte Bardot – data i miejsce

Jak podała Fundacja Brigitte Bardot, pogrzeb aktorki zaplanowano na 7 stycznia o godzinie 11.00. Uroczystość odbędzie się w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Saint-Tropez.

Sam pochówek będzie zamknięty i prywatny, tylko dla najbliższych. Osoby, które chcą pożegnać aktorkę, będą mogły obejrzeć transmisję z kościoła na ekranach ustawionych w porcie oraz na głównym placu miasta – Place des Lices.

Po ceremonii zaplanowano też publiczny hołd dla Bardot. Każdy mieszkaniec Saint-Tropez i fan aktorki będzie mógł w nim uczestniczyć.

Gdzie zostanie pochowana Brigitte Bardot?

Przez wiele lat Brigitte Bardot mówiła, że chce być pochowana na terenie swojej posiadłości w Saint-Tropez. Ostatecznie jednak zmieniła zdanie.

Jak podają lokalne media, aktorka spocznie na cmentarzu w Saint-Tropez, który leży blisko morza. Znajduje się tam rodzinny grób, w którym pochowani są jej rodzice – Louis i Anne-Marie Bardot. Na tym samym cmentarzu spoczywa także jej pierwszy mąż, reżyser Roger Vadim.

Kim była Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot urodziła się w 1934 roku. Była aktorką, piosenkarką i modelką. Największą sławę przyniósł jej film "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Dzięki niemu stała się znana na całym świecie.

Zagrała w 56 filmach i nagrała ponad 80 piosenek. Miała czterech mężów i głośne związki ze znanymi mężczyznami ze świata filmu i muzyki.

W 1973 roku zakończyła karierę aktorską. Od tego momentu zajmowała się głównie ochroną zwierząt. Założyła fundację, która działała aż do końca jej życia. Brigitte Bardot zmarła 28 grudnia w Tulonie.