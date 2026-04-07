Paweł tłumaczy się z wybuchu w "The Traitors"! "Zmęczenie, frustracja". Wierzycie mu?

Uczestnicy "The Traitors. Zdrajcy" są zbyt agresywni? Wielu ponosi na ekranie...

Gorzką czkawką odbija się niektórym uczestnikom zachowanie przed kamerami w hicie TVN. Choć "The Traitors. Zdrajcy" z założenia ma grać na emocjach i doprowadzać ludzi "na skraj" nerwów, niektórym pękają hamulce i wychodzą na wierzch ich najgorsze strony.

Już jakiś czas temu dużą aferę wywołało zachowanie policjantki Doroty, która chyba pomyliła program z aresztem śledczym. "Przesłuchiwała" uczestników, szukając zdrajcy, zbyt agresywnie, ale to był dopiero początek. Widzom zwłaszcza nie spodobało się jak naskakiwała na Kasię S., oskarżając ją o podrywanie Wojtka (Kasia nie wiedziała że Wojtek jest mężem Doroty). Jej słowa w stosunku do młodej seksuolożki były zbyt ostre, ale też język ciała i niebezpieczne przybliżanie się sugerowały problemy z agresją. Wielu widzów odetchnęło z ulgą gdy pożegnała się z programem.

Inną uczestniczką, która się zapędziła, jest DJ-ka Iza. Nazwała Natalię "pączkiem słodko pierdzącym" i doradzała pogodzenie się z trenerem personalnym, odnosząc się do jej wagi. Natalia bardzo to przeżyła.

Paweł przesadził? Widzowie "The Traitors. Zdrajcy" mają dość wyzwisk i krzyków!

W ostatnim odcinku z kolei emocje poniosły Pawła. Mocno naskoczył na Kasię B. i zarzucił jej granie pozy, udawanie, a nawet że chce być "Juliette Binoche" tej edycji. "Bardzo cię nie przepraszam. Wysrywasz argumenty, że sobie czegoś nie życzysz. A to nie jest koncert życzeń"- mówił rozsierdzony podniesionym głosem, co nie spodobało się innym uczestnikom. Teraz, po niedzielnej emisji odcinka, postanowił się wytłumaczyć na Instagramie.

"Dałem ciała. Podniosłem głos na Kasię. Nie powinienem. I nawet nie chodzi o to, czy miałem rację. Chodzi o sposób. O moment, w którym zamiast kontrolować sytuację, pozwoliłem, żeby sytuacja kontrolowała mnie."

- Napisał Paweł, ale to dopiero początek.

Paweł w gorzkich słowach o swoim zachowaniu w "The Traitors"

Widzowie ostro skrytykowali zachowanie Pawła, podobnie jak inni uczestnicy "The Traitors. Zdrajcy". Podobnie współuczestnicy, w tym zwłaszcza Tomek, który na ekranie bronił Kasię B., za co też oberwał "wiązanką" od kucharza. Ten teraz tłumaczy, że nie dał sobie rady z emocjami w grze, poniosły go strach i frustracja. Widzowie mi uwierzą?

"Patrzę na siebie z boku i wiem że to nie jest człowiek, którym chciałem się stać. Jestem słaby. I tę słabość pokazałem. Czuję się dzisiaj jak najsłabsze ogniwo z „Władcy much”. Nie ten, który krzyczy najgłośniej. Nie ten, który przejmuje władzę. Ten, który próbuje jeszcze trzymać się zasad, ale zaczyna rozumieć, że zasady w takich warunkach są pierwszą rzeczą, która idzie z dymem. W „Władcy much” wszystko zaczyna się od porządku. Od prób organizacji i wiary, że można być „cywilizowanym”, pomimo tego, że nie ma już świata, który tę cywilizację podtrzymuje. A potem przychodzą strach, zmęczenie, frustracja i zmienia się wszystko. W „The Traitors” jest dokładnie tak samo. Na początku mówimy sobie, że będziemy grać fair, będziemy sobą. I że nie damy się ponieść. Ale zaczynamy reagować inaczej, niż byśmy chcieli. Ja temu dowodzę. Żałuję. Podniosłem głos. Broniłem się za mocno. Atakowałem, zanim ktoś zaatakował mnie. Dostrzegłem, jak cienka jest granica między tym, kim jestem na co dzień, a tym, kim stałem się w grze o przetrwanie. W tym odcinku tę granicę przekroczyłem. Nie jestem z tego dumny. Ale to też jest część tej historii."

- kontynuował, dając upust emocjom i przemyśleniom.

Sonda Oglądasz 3. sezon "The Traitors. Zdrajcy"? TAK NIE Nie, ale planuję nadrobić