Wielka afera z Dorotą w "The Traitors"! Kasia komentuje: "Byłam ZSZOKOWANA! To było bardzo agresywne"

Afera w "The Traitors. Zdrajcy". Dorota przesadziła z agresją?

Trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" jest podaj najbardziej dramogennym w historii polskich edycji. Show TVN budzi coraz większe i skrajne emocje wśród widzów. Ostatnio największe oburzenie budziła awantura, jaką na planie wywołała policjantka Dorota. Zrobiła potężną scenę zazdrości o męża, Wojtka, nie wiedząc, że został on zdrajcą. Naskoczyła na Kasię S. i w sposób agresywny napierała na nią ciałem i słowami. Wojtek po tym pozbył się żony z programu nominując ją do nocnego morderstwa...

Wszystko wskazuje na to, że nie mają sobie za złe zachowań w programie, bo Dorota udostępnia fotki z mężem na swoim Instagramie udowadniając, że nadal są razem i zadając kłam plotkom o rozwodzie. Inaczej mają się sprawy między Dorotą a Kasią... Obie panie najwyraźniej nie wyjaśniły sobie niesnasek, bo Kasia w niedzielę zdradziła, że nie mają żadnego kontaktu. I zupełnie nie ma ochoty tego zmieniać!

"The Traitors. Zdrajcy: Kasia S. tłumaczy fanom sytuację z Dorotą

Co niedzielę fani programu "The Traitors. Zdrajcy" mają szansę oglądać odcinek podczas wspólnej "Oglądanki", po której następuje dyskusja z uczestnikami i Malwiną Wędzikowską. Podczas tego spotkania zapytano Kasię S., jak teraz prezentują się jej relacje z Dorotą i czy doszło do pojednania. Jej odpowiedź nie pozostawia wątpliwości.

- Nie domyślałam się, o co chodzi (że Dorota jest żoną Wojtka - przyp. aut.). Też byłam trochę zdezorientowana, bo tak naprawdę we wcześniejszych dniach, we wcześniejszych odcinkach, nie było żadnego napięcia między mną a Dorocią. Albo przynajmniej o tym nie wiedziałam. Normalnie ze sobą rozmawiałyśmy, wiedziała na kogo będę głosować, popierała też moje typy. Dlatego byłam zszokowana, że w momencie, w którym gdzieś tam poszłam innym kierunkiem, który ona też popierała i który też mówiła, że jest trafny, nastąpił taki atak w moją stronę. No i totalnie nie rozumiałam, dlaczego to jest aż tak agresywne. A oglądając odcinek okazało się, że jednak było jeszcze bardziej agresywne

- wspomniała Kasia podczas rozmowy.

"The Traitors. Zdrajcy": Dojdzie do konfrontacji Kasi z Dorotą?

Kasia dopytywana przez Malwinę i Fanów czy ma kontakt z Dorotą i czy chcecie go mieć, odparła:

- Ja się konfrontacji nie boję na pewno. Z chęcią bym wysłuchała jakby jej spostrzeżeń po takim czasie, aczkolwiek z tego, co widziałam na jej profilu, raczej dalej jest swojego zdania, takiego samego jak w trakcie programu. Może ja bym podczas rozmowy mogła jej przedstawić swoją wizję tak naprawdę tej sytuacji (...) Jeżeli chodzi o ten wspólny kontakt, no to nie potrzebuję go, prawda? Jestem skłonna stwierdzić po takim czasie spędzonym z kimś, czy to jest typ osoby, z którą chciałabym się kolegować. Nie chciałabym (...) ale jeżeli chodzi o konfrontację, jak najbardziej myślę, że w sposób kulturalny byłabym w stanie ją odbyć.

- powiedziała Kasia. Odniosła się też do sceny w jednym z poprzednich odcinków, gdzie po jej rozmowie z Wojtkiem Dorota miała do niego pretensje, że za dużo spędza czasu z Kasią...

- Ja byłam w szoku, bo nie było żadnego podrywu z mojej strony i z Wojtka strony, to na pewno. Powiem tak: jeżeli chodzi o Wojtka, to prawda jest taka, że moja pierwsza rozmowa z Wojtkiem, po której on został dostał reprymendę, wyszła z inicjatywy Doroty. Nie z mojej. Powiedziałam jej, że to jest uczestnik, z którym prawie nie rozmawiałam. Ona powiedziała: "On jest super. Idź do niego, popytaj go". Właśnie dlatego ja mówię, byłam gdzieś tam zdezorientowana, skąd taki wybuch? Czy może faktycznie tutaj jest jakaś zazdrość, ale nie myślałam, że zazdrość jakaś pod kątem Wojtka.

