Zakościelny na WYPASIONYM rowerze i lodach. Wystrojony młodzieżowo opiekuje się synami. Tata na medal!

Maciej Zakościelny dba o formę swoją i synów

Maciej Zakościelny to aktywny tata. Zamiast, wedle aktualnej mody, dać dzieciakom smartfony i zostawić same sobie - organizuje im wspólne, aktywne spędzanie czasu. Zabrał 8-letniego Alexa i 10-letniego Borysa na rowerową wycieczkę po Mokotowie w Warszawie. W nagrodę zabrał też chłopców na lody. Jak widać na zdjęciach - świetnie się razem bawili i uważnie słuchali taty. Aktor mimo siwego zarostu świetnie wpasował się w młodzieżowy styl - modny plecak, gołe kostki, i czarne trampki podkreśliły sportowy charakter wycieczki. Warto przypomnieć, że od czasu swojego udziału w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", czyli 15. edycji jesienią 2024 roku, Maciej jest w świetnej formie i często prezentuje wyćwiczoną, umięśnioną sylwetkę. Najwyraźniej zdrowym trybem życia zaraża swoje pociechy. Brawo!

Maciej Zakościelny o rozstaniu i podziale opieki

Choć Maciej Zakościelny rozstał się z Pauliną Wyką po 10 wspólnych latach, a ostatnio coraz częściej jest łączony z Sarą Janicką, rodzina i wzajemny szacunek z byłą partnerką to dla niego świętość.

- Na szczęście Paulina, mama dzieci, była moja partnerka, rozumie, że pracuję. Staramy się sobie pomagać, kiedy ona wyjeżdża na sesję zdjęciową, bo jest modelką i wtedy ja przejmuję chłopców. Najważniejsze jest dla nas to, żeby oni się czuli bezpiecznie. To jest fajnie, że się dogadujemy. Mimo tego, że poczuliśmy, że już się drogi nam rozchodzą, umiemy uszanować w tym wszystkim i że jest ta chęć pomocy, zrozumienia

- mówił niedawno w rozmowie z "Faktem". Jego dojrzałe zachowanie to postawa godna naśladowania!

