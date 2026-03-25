The Traitors 3: Zdrajcy - na czym polega program?

„The Traitors. Zdrajcy” to telewizyjna wersja popularnej gry towarzyskiej „Mafia”. W tym formacie, przypominającym thriller psychologiczny, gracze dzielą się na „Lojalnych” i „Zdrajców”. Ci pierwsi starają się powiększać wspólną pulę nagród i demaskować przeciwników podczas narad przy Okrągłym Stole. Z kolei Zdrajcy pod osłoną nocy eliminują kolejnych uczestników, dążąc do przejęcia całej wygranej dla siebie.

Format ten powstał w 2021 roku w Holandii i szybko stał się światowym hitem, doczekując się wersji w wielu krajach, w tym w USA i Wielkiej Brytanii. Polską edycję emituje stacja TVN, a w roli prowadzącej występuje Malwina Wędzikowska. W trzecim sezonie polskiej odsłony show uczestnicy rywalizują w nowej lokalizacji – francuskim zamku Château de Bournel.

Iza z Dorotą poniżają Kasię. Ta odpowiedziała

Nikt się nie spodziewał takiego zamieszania w 5. odcinku The Traitors. Zdrajcy. Po obradach okrągłego stołu Dorota z Izą postanowiły dosłownie zaatakować Kasię seksuolog. Policjantka ma prywatne pretensje do koleżanki i zarzuca jej flirtowanie z jej mężem. Kasia odpierała zarzuty, że nic ją nie łączy z Wojtkiem. Mimo to Dorota dosłownie wpadła w szał.

Padły również oskarżenia, że Kasia flirtuje ze wszystkimi mężczyznami i nimi manipuluje. „Blondyneczka”, bo tak o niej powiedziano, od dawna wzbudzała niechęć, czego powodem były wcześniejsze sceny zazdrości o nią robione Wojtkowi. Wtórowała jej Iza, która była wściekła na Kasię S, że nie zagłosowała za nią i Dorotą.

Kasia postanowiła wszystko skomentować w swoich mediach społecznościowych. Dziewczyna nie była świadoma, co Dorota z Izą mówią za jej plecami. Dlatego czuła się też spokojniejsza.

- Prawda jest taka, że będąc na zamku zawsze można się ulotnić do innego pomieszczenia z innymi osobami, ale na pewno na obradach okrągłego stołu było to bardziej frustrujące. Szczególnie wydaje mi się, że to mogło zniechęcać niektóre osoby do wypowiadania swojego zdania, bo gdzieś tam był strach przed tym, że co, jeżeli ktoś będzie się mylił, prawda? Jednak, no, myślę, że łatwo jest tam się zachować podejrzanie i nawet jeżeli ktoś da logiczne argumenty, to istnieje szansa, że będzie się mylił. Myślę, że tutaj powinna być przestrzeń na to, że ok, jakby każdy może się tu pomylić, to jest gra. A przez to, że niektóre osoby aż tak mocno w to weszły, nawet jeżeli miały rację, to chapeau bas, prawda, za dobre jakby prowadzenie śledztwa. No ale wiecie, no jakby... Czasy zomowców się już chyba skończyły, prawda? - powiedziała Kasia.

Sonda Będziesz oglądać nowy program TVN - "The Traitors. Zdrajcy"? Tak Nie Może

Czy Kasia ma romans z Wojtkiem i Marcinem? Znamy prawdę o The Traitors

Kasia postanowiła odnieść się do głównych zarzutów, jakoby miała mieć romans zarówno z Wojtkiem i Marcinem. Jak zaznaczyła - z żadnym z nich nie łączyła ją relacja miłosna.

- Nawiązanie do spotkania bez żalu po programie miało dotyczyć spotkań grupowych jak słychać próbuje dokończyć zdanie co mi się nie udaje, bo Marcin wtedy nawiązuje do narzeczonej. Odpowiedziałam „no niekoniecznie” bo zrozumiałam, że Marcin mówi „nie zasłużyłaś” co swoimi słowami potwierdziłam z racji tej, że na niego głosowałam - powiedziała Kasia.

Odniosła się też do jej rzekomej relacji z Wojtkiem - mężem Doroty.

- Rozumiem ludzkie emocje, rozumiem uczucia, rozumiem zazdrość. Aczkolwiek w tym przypadku była ona bezpodstawna, bo ani nie uważam, że byłam podrywana przez Wojtka, ani nie uważam, że podrywałam Wojtka. Ale na pewno rzeczami, których nie chcę rozumieć jest brak szacunku i obrażanie drugiego człowieka - podsumowała Kasia.

Jak zaznacza, w kolejnych odcinkach będzie wiadomo, czy dowie się o relacji Doroty i Wojtka.