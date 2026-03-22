Dorota wpadła w szał! Napadła na Kasię w totalnym AMOKU. Co za sceny!

"The Traitors. Zdrajcy": co działo się w 4. odcinku?

W 4. odcinku zdrajcy - aktorka Łucja Rybak, trenerka przemówień Natalia Prokaziuk i pilot Igor Powierża wyeliminowali podczas nocnego morderstwa striptizerkę Mariannę. Paweł ujawnił grupie że jest policjantem, wyszedł na jaw też jego związek z Dorotą - ale póki co tylko niektórzy poznali prawdę. Na stole - ku zaskoczeniu widzów - zdrajcy głosowali na siebie wzajemnie... Ostatecznie 9 głosów, w tym dwa zdrajców, trafiło do Łucji i ona odpadła po głosowaniu na stole.

"The Traitors. Zdrajcy": 5. odcinek. Zadanie i napięcie

Na początku 5. odcinka "The Traitors. Zdrajcy" dowiadujemy się, że zamiast nocnego morderstwa zdrajcy zdecydowali się na dobranie trzeciej osoby do swojej grupy. Tym samym nikt nie odpadł, a jeden lojalny został zmieniony w zdrajcę - i wybrali Wojtka - policjanta. Pytanie tylko, czy ukryje to przed Dorotą - swoją żoną?

Malwina Wędzikowska zabrała uczestników do kościoła, gdzie czekała ich seria zagadek. Wygrali 14 tysięcy, a Magda i Viola zdobyły tarcze.

- Ja bym się już nie zgodziła na tym etapie. Na początku, gdyby mi to zaproponowana pierwszego lub drugiego dnia, to tak. Natomiast teraz jak już sobie z wami zbudowałam taką komitywę to w życiu bym się nie zgodziła żeby wyjść na taką totalnie fałszywą osobę, w życiu bym na coś takiego nie poszła

- powiedziała Dorota o tym, czy przyjęłaby rolę zdrajcy, nie wiedząc, że siedzący obok niej mąż - Wojtek to zrobił. To go wyraźnie zestresowało.

- Oszukiwanie Doroty jest najtrudniejsze w tym wszystkim

- powiedział poza kamerą Wojtek, bardzo poruszony. A Dorota z kolei powiedziała, że może jest chory, bo się dziwnie zachowuje... Ogólnie grupa, a zwłaszcza sojusznicy wokół Doroty i Wojtka, są rozdarci między głosowaniem na Igora i Marcina. Dorota jest pewna swego i rozpracowała Igora, ale Wojtek "nagle" zmienił zdanie. Czy żona domyśli się dlaczego?

"The Traitors. Zdrajcy": Głosowanie na stole z szokującym finałem

Dorota od razu, jako pierwsza, zabrała głos i skierowała się w stronę Igora. Nieoczekiwanie znalazła sojusznika w Księdzu z TikToka, który zwrócił uwagę, że Igor jako pilot powinien być opanowany, więc jego "zagrane" sytuacje stresowe wzbudzają wątpliwości. Jarek i Wojtek poszli w stronę Marcina wytykając mu, że stał za Łucją. On zapewniał, że po prostu jest empatyczny i dał się nabrać.

Dorota z kolei też mocno zaatakowała Kasię S., do której ma raczej prywatne pretensje. Jest bardzo zazdrosna o to że Kasia dość mocno zbliżyła się do Wojtka. Z resztą jak sama Kasia powiedziała - lubi towarzystwo mężczyzn. Na stole powiedziała też, że Marcin ma "seksowną mimikę".

Nieoczekiwanie Natalia skierowała swój głos do drugiej Kasi, a ta odbiła piłeczkę i przyłapała Natalię na drobnym kłamstwie, co nie umknęło uwadze innych na stole, zwłaszcza Doroty, która od razu ruszyła do ataku. Również Paweł poszedł za ciosem.

"The Traitors. Zdrajcy": Odpadł lojalny, a Dorota wpadła w szał

Marcin dostał na stole 10 głosów, Igor - 4, Kasia B., Natalia, Tomek i Paweł po jednym. Tym sposobem mimo że w gorącej dyskusji na stole padło oboje zdrajców, ostatecznie odpadł... lojalny. Dorota wykrzyczała, że wszyscy są ślepi i już nie chce tu być. Poszła też w kolejną konfrontację z Kasią S.

Paweł też wściekł się na innych uczestników, którzy go nie posłuchali - a faktycznie to on dobrze typował Łucję, wytypował też Igora i Natalii.

Na kolacji Dorota znów się pokłóciła z Kasią S.. Powtarzała też wszystkim że już nie chce tam być i prosi by ją zamordować. Zarzuciła też, że Kasia kokietuje i owija wokół palca wszystkich mężczyzn. "Blondyneczka", jak ją określiła, od dawna jest na jej czarnej liście, bo już w poprzednich odcinkach robiła Wojtkowi sceny zazdrości o nią... W zwiastunie zobaczymy, że Wojtek zasugeruje zdrajcom pozbycie się własnej żony! Czy na to przystaną? Przekonamy się za tydzień.

