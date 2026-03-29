"The Traitors. Zdrajcy": Sezon 3, Odcinek 6: Co dalej z małżeństwem Doroty i Wojtka? Widzowie będą w szoku! Tego jeszcze nie było w TVN

"The Traitors. Zdrajcy": Co działo się w 5 odcinku 3 sezonu?

5. odcinek "The Traitors. Zdrajcy" obfitował w gorące dyskusje, kłótnie i, jak to określiła Dorota,a "włoski charakter". Kulminacyjnym momentem odcinka była wielka awantura między Dorotą a Kasią. Ta pierwsza zarzuciła jej, że kocha towarzystwo mężczyzn, owija ich wokół palca przy pomocy krótkich spódniczek i tym podobne historie. Podłożem najpewniej była zazdrość Doroty o Wojtka, prywatnie jej męża, ale przecież Kasia nie wie, że para policjantów jest też parą w "prawdziwym" życiu. A może się domyśliła, tak jak niektórzy inni zawodnicy, i postanowiła sprowokować Dorotę? Jeśli tak, to plan zadział perfekcyjnie.

Zobacz również: Dorota wpadła w szał! Napadła na Kasię w totalnym AMOKU. Co za sceny!

Z kolei biedny Wojtek nie umie ukryć przed żoną, że został dobrany do ekipy zdrajców na miejsce wyeliminowanej wcześniej Łucji. Czy policjant spróbuje to rozwiązać werbując Dorotę do zdrajców, czy raczej... pozbędzie się żony z programu? I jak ona na to zareaguje? Sprawdźmy!

"The Traitors. Zdrajcy": Sezon 3, odcinek 6.

Ogólnie zdrajcom, podobnie jak w poprzednim sezonie, idzie lepiej niż lojalnym. Natalia i Igor zostali wybrani przez Malwinę Wędzikowską na początku programu i nadal się trzymają swoich kapturów. Pozbyli się Łucji, ale poniekąd na własne życzenie. Na jej miejsce dobrali Wojtka i w takim składzie następuje nocne morderstwo.

Zobacz również: Igor z "The Traitors" zaskakuje wyznaniem. Tego widzowie się nie spodziewali

Z lojalnych w programie zostali - wykładowca Darek, autorka książek dla dzieci Kasia B., seksuolożka Kasia S., strażak Tomek, influenserka Oliwia, barwny kucharz Tomek, tajemniczy model Maks, organizator wycieczek i łagodny olbrzym Maciej, znana z pierwszej edycji "Top Model" Magda, specjalistka HR i była członkini sekty Wioleta, ksiądz Rafał, barman Jarek i DJ-ejka Iza. W ostatnim odcinku na stole wyeliminowana lojalnego aktora Marcina.

- Bez szacunku i ofensywnie poszła, przegięła pałę trochę

- wspominała na śniadaniu Kasia S., a Maciej przyznał jej rację.

- A nie przeszło ci wczoraj tak przez myśl, chociaż przez sekundę, że Wojtek mógł być zwerbowany? Ja ci nic nie sugeruję. Wiesz dlaczego wczoraj tak pomyślałem? Ja zagłosowałem na Marcina bo ja miałem argument na niego, a on praktycznie nic nie powiedział i napisał Marcin...

- zastanawiał się Maks w rozmowie z Izą. I miał rację! Czy grupa go posłucha?

- Kochanie moje Doroto. Wymyśliłem żeby ciebie eliminować bo za bardzo zwracałaś na siebie uwagę... Z każdym dniem byłoby mi coraz trudniej okłamywać Dorotę i to by nie miało sensu. Będę liczył na wybaczenie w domu

- powiedział Wojtek. Dorota nie przyszła na śniadanie. "Wojtek sobie znakomicie poradzi beze mnie w tej grze" - powiedziała na do widzenia.

"The Traitors. Zdrajcy": Wojtek wyrzucił Dorotę!

Tym sposobem "The Traitors. Zdrajcy" nabrało nowego znaczenia - mąż zdradził żonę.

Iza się popłakała i powiedziała, że zdrajcy drugi raz złamali jej serce, po tym jak wcześniej wyrzucili jej siostrę bliźniaczkę.

- To nie jest tak że ja na chłodno wyeliminowałem moją żonę. ja to po prostu traktuję jak grę i na razie działam, żeby odsuwać od siebie wszystkie oskarżenia

- powiedział Wojtek do kamery, za to na stole przy wszystkich "wysypał" swój związek.

- Kochanie moje, niedługo widzimy się w domu!

- uczestnicy byli zszokowani, gdy Wojtek potwierdził że jest mężem Doroty. Ale nie wszyscy - Wiola i Kasia B. przypuszczały, że coś ich łączy. Iza, która trzymała się z parą policjantów blisko, wiedziała że są razem. Maks zauważył z kolei, że to... kolejny sekret ukrywany przez Wojtka, bo wcześniej mówił że jest ochroniarzem, a nie jak w rzeczywistości - policjantem.

Igor z kolei uznał, że Wojtek ich - zdrajców - "nasadził na minę" i powinien ich uprzedzić podczas narady. Natalia zwróciła uwagę, że Dorota zapewniła dożywotni immunitet Wojtkowi, bo nikt nie uwierzy że się pozbył żony. Sprytnie?

"The Traitors. Zdrajcy": Igor i Natalia czują się zdradzeni

Igor i Natalia poczuli się zdradzeni i oszukani przez Wojtka, więc planują się go pozbyć. W samochodzie sugerują to Oliwii i Kasi S., które łykają przynętę.

W tym tygodniu Malwina Wędzikowska przygotowała dla uczestników ciężką, fizyczną konkurencję, do tego w strugach deszczu. Ich zadaniem było bieganie z ciężkimi plecakami po zboczu, biegnąć na szczyt góry. Natalia dość szybko się zmęczyła, a zaraz potem przewróciła. Wyznała, że najbardziej się obawia właśnie zadań fizycznych. Paweł do Malwiny dotarł pierwszy, a ona zaproponowała mu... licytację tarczy, która ochroni go przed odpadnięciem na nocnym morderstwie. Do wygrania jest w tym zadaniu 50 tysięcy złotych do wspólnej puli nagród. Kilku uczestników ominęło "przystanek", goniąc do mety - w tym Tomek i Wojtek. Ale nie wszyscy - do Malwiny na licytację trafili, poza Pawłem, Magda, Maks i Maciej.

"The Traitors. Zdrajcy": Szokujący zwrot akcji po zadaniu! Paweł się wystawił?

Paweł, Tomek, Igor, Iza i Wojtek wrócili po kolejne monety i drugi raz pobiegli z nimi na górę. Natalia na samym końcu doniosła, ledwo, tę swoją pierwszą i tym sposobem zdobyli 50 tysięcy... minus cena tarczy. Paweł powiedział wszystkim że postawił 10 tysięcy i miał do tego prawo, bo przyniósł dwie monety, w przeciwieństwie do niektórych... Od razu doszło do awantury, w której... Paweł oskarżył Darka o bycie zdrajcą. Niestety - tym razem nie trafił.

Tarczę licytowali Natalia, Kasia S., Maks, Paweł, Wiola i Magda. Okazało się, że Paweł okłamał drużynę i w rzeczywistości wylicytował tarczę za 30 tysięcy, a nie za 10 jak twierdził. Zrobił to pod pseudonimem Łucja. Drużyna zdobyła za zadanie 20 z 50 tysięcy.

Pilot Igor, naczelny intrygant i zdrajca wśród zdrajców, od razu zaczął kierować podejrzenia grupy - w tym Darka, księdza Rafała i barmana Jarka - w stronę Natalii.

"The Traitors. Zdrajcy": Wojtek mistrzem gry? Oliwia wreszcie zabrała głos

Tymczasem pokazano retrospekcję, w której Dorota policjantka namawiała Izę, żeby gdy odpadnie - słuchała tylko Wojtka i tylko jemu ufała. Na offie Iza powiedziała, że może poprowadzić lojalnych do zwycięstwa i wie, że "dobrze to rozkminiła". Cóż - nie do końca, skoro ma pełne zaufanie do... Wojtka, który obiecał jej że będą się wspierali, bo oboje w programie stracili najbliższe osoby - ona siostrę Darię, on żonę Dorotę. Dodał, ze ku jej pamięci muszą głosować tak, jak ona uważała zanim odpadła.

Dyskusję na stole rozpoczął Wojtek - powiedział, że jego żona rzuciła światło na... Kasie S. i ma zamiar ją obserwować. "Dziwnym trefem tej osoby, która rzuciła te oskarżenia, tutaj dzisiaj nie ma" - powiedział Wojtek. Kasia odbiła piłeczkę, że nie ma na nią żadnych argumentów.

Tomek na stole wywołał do odpowiedzi Oliwię, która mówiła do tej pory najmniej. Wytknął jej to, że studiuje dziennikarstwo, a nic nie mówi. Ona stwierdziła, że ma przeczucie na Tomka, bo nikt go nie podejrzewa... Potem dodała że pomyślała o Maksie i Pawle, bo może to on wymyślił pseudonim "Łucja" - i z tym akurat trafiła. A potem wskazała na Wojtka... też trafiła.

"The Traitors. Zdrajcy": Iza wkopała Igora!

Igor powiedział, że nigdy nie zagłosowałby na Jarka bo jest z nim blisko. Na to Iza powiedziała, że czemu tak twierdzi, skoro wczoraj jej powiedział, że zdrajcy "to Natalia i Jarek". To zszokowało Natalię, która myślała, że mają razem pakt zdrajców. Natalia powiedziała, że wbił jej nóż w plecy i... "W taki tani sposób chcesz przerzucić uwagę na mnie, jest mi przykro" - powiedziała Natalia. I wskazała, że zagłosuje na niego.

Zobacz również: Bliźniaczki z The Traitors narobią szumu w Tańcu z Gwiazdami? Mają ambitne plany

Jarek też przyznał, że Igor może być zdrajcą i ten pomysł podsunęło mu przesłuchanie, którego zrobiła Dorota w poprzednim odcinku. Mimo to Jarek powiedział, że na niego nie zagłosuje, bo są zbyt blisko, a on ma kręgosłup moralny. Darek zwrócił uwagę, że to podejście jest głupie, bo na tym ta gra polega. "Jarek dzisiaj pokazał, że pieprzy głupoty" - dodał Paweł na offie.

- Ja nie jestem dziewczyną Igora, choć bylibyśmy ładną parą (...) ładny jest, przystojny, ja też jestem atrakcyjna...

- powiedziała nagle z zaskoczenia Kasia S., co Iza uznała za przesadę. Kasia S. dodała, że Paweł mógł wymyślić pseudonim "Łucja"... To kolejna osoba która zwróciła na to uwagę. Czyżby to miało go pogrążyć?

"The Traitors. Zdrajcy": Odpadł kolejny zdrajca! Szokujące zakończenie

Oliwia zagłosowała na Tomka, co wszystkich rozbawiło, Jarosław i Kasia S. na Pawła. Igor i Maciej na Natalię. Kasia B, Magda, Tomek, Wiola, Rafał, Darek, Paweł, Maks, Iza, Wojtek i Natalia oddali głosy na zdrajcę Igora. A więc większość lojalnych i wszyscy zdrajcy poza nim samym. Grupa tym samym pozbyła się dwójki zdrajców, a dwoje zostało.

Nie zabrakło łez - Macieja, bo odpadł jego bliski kolega, i Pawła, który wyznał że jest grą zmęczony, ale jednak dwoje zdrajców wytypował słusznie.

Zamiast nocnej narady - Malwina nakazała Natalii i Wojtkowi sekretnie się porozumieć i wskazać 4 osoby, które zagrają w śmiertelnego pokera. Niespodziewanie ksiądz Rafał, który dobrze wytypował Igor, teraz wyznał Darkowi, że przypuszcza że to Wojtek może być zdrajcą i mógł się z żoną dogadać...

Zobacz również: The Traitors. Zdrajcy. Ksiądz wziął udział 3. edycji. To, co zrobił wcześniej, wprawia w osłupienie

Paweł zaczął z kolei znów przesłuchiwać Natalię mówiąc, że dwoje zdrajców wytypował słusznie, a ona była jego trzecim typem. I słusznie. A potem w rozmowie z nią zaczął oskarżać Darka... W międzyczasie Natalia znalazła złote pióro, tak jak kazała Malwina, i wpisali imiona do eliminacji - Jarka, Darka, Wiolę i Oliwię. Zostali "porwani" by zagrać w pokera o swoje być czy nie być w programie. Kto z nich odpadł dowiemy się za tydzień...

Zdrajca z "The Traitors" o tym, czego nienawidzi w innych uczestnikach | WYWIAD ESKA