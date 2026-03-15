Bliźniaczki z The Traitors narobią szumu w Tańcu z Gwiazdami? Mają ambitne plany

Daria oraz Iza Chojnackie zdecydowały się na udział w telewizyjnym hicie "The Traitors. Zdrajcy", ponieważ pragnęły sprawdzić swoje umiejętności w zupełnie nieznanym im dotychczas środowisku. Jak same przyznały, od początku brały pod uwagę scenariusz, w którym jedna z sióstr będzie zmuszona opuścić rywalizację znacznie wcześniej. W rozmowie z dziennikarką portalu Eska dokładnie wyjaśniły motywacje, które pchnęły je do zgłoszenia się na casting.

"Pomyślałyśmy, że spróbujemy czegoś nowego, wejdziemy między tych ludzi, żeby nas poznali, żeby trochę pobawić się tym programem"

Daria i Iza Chojnackie o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Doświadczenie uczy, że telewizyjni debiutanci bardzo szybko nabierają ochoty na kolejne występy przed kamerami, płynnie przechodząc pomiędzy różnymi formatami rozrywkowymi. Doskonałym przykładem takiej ścieżki kariery jest Piotr Polak, który swoją medialną przygodę zaczynał od "Warsaw Shore", by następnie wziąć udział w licznych produkcjach randkowych oraz zaliczyć epizod w parodii "Algorytm miłości". Dziennikarka Radia Eska postanowiła więc sprawdzić, czy siostry Chojnackie z "The Traitors" również chciałyby kontynuować swoją przygodę z polskim show-biznesem. Okazuje się, że ich ogromnym marzeniem jest sprawdzenie się na parkiecie kultowego "Tańca z Gwiazdami". "Od dziecka tańczyłyśmy i miałyśmy do czynienia z tańcem. Też bardzo długo występowałyśmy na scenie jako tancerki, więc chciałoby się podjąć to wyzwanie" - stwierdziły.

Zapytane o to, czy w tanecznym formacie wolałyby występować w jednym zespole, czy raczej rywalizować przeciwko sobie jako osobne uczestniczki, bliźniaczki natychmiast odniosły się do tego intrygującego pomysłu. Ich odpowiedź nie pozostawia złudzeń co do ich walecznego nastawienia.

"To może być trudne i duże wyzwanie dla tancerza, ale możemy tu powtórzyć naszą rywalizację"

Partnerzy mają problem z odróżnieniem Izy i Darii Chojnackich

Zdumiewające fizyczne podobieństwo Darii i Izy Chojnackich sprawia, że nawet osoby przebywające z nimi na co dzień mają gigantyczne trudności z poprawnym rozpoznaniem sióstr. Uczestniczki zdradziły, że ich telewizyjni konkurenci z programu "The Traitors" regularnie się mylili, mimo wspólnie spędzonego czasu na planie nagraniowym. Okazuje się jednak, że kłopoty z szybką identyfikacją nie dotyczą wyłącznie nowych znajomych z telewizji, ale także najbliższych mężczyzn z ich prywatnego otoczenia. W wywiadzie dla Eski opowiedziały, jak sytuacja wyglądała podczas oficjalnego eventu.

"Nawet tutaj, kiedy przyszłyśmy dzisiaj na premierową galę i otwarcie tego programu, to uczestnicy zastanawiali się, która to jest która"

Bliźniaczki z telewizyjnego show absolutnie nie gniewają się za takie nieporozumienia, a wręcz przeciwnie – bardzo chętnie wykorzystują swoje niezwykłe podobieństwo do robienia psikusów. Dziewczyny podkreślają, że dzielą ze sobą niemal każdą chwilę życia, pracując, relaksując się i celebrując ważne momenty jako nierozłączny duet. To właśnie ta niesamowita bliskość regularnie prowokuje je do drobnych żartów ze swoich partnerów życiowych, co stanowi dla sióstr doskonałą i niezmienną rozrywkę.

"Można powiedzieć, że bycie w związku z jedną to tak jak trochę z dwoma, bo jest taki podwójny fun, ale oczywiście nie w tutaj intymny i tak dalej, tylko że my przebywamy ze sobą 24 godziny na dobę. Cały czas wszędzie razem pracujemy, wszędzie razem wychodzimy, święta, nie święta, więc nawet jeżeli towarzyszą nam nasi partnerzy, to często nawet same wpadamy na jakiś taki śmieszny, zabawny pomysł, że a może pobroimy, może się zamienimy. No i wiemy, że to zawsze nas rozbawi, bo te sytuacje się zdarzały i zdarzają się nam do dzisiaj"

Są identyczne i faceci głupieją. "Nie było takiego, który by się nie pomylił" | WYWIAD ESKA