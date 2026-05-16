Alicja Szemplińska porwała publiczność. Zobacz występ Polski w finale Eurowizji

Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji 2026

Udział w Konkursie Piosenki Eurowizji stanowił największe marzenie Alicji Szemplińskiej. Warto przypomnieć, że artystka pierwotnie miała wystąpić w barwach Polski już w 2020 roku, prezentując utwór "Empires". Wówczas plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa, która wymusiła odwołanie wydarzenia. Sześć lat później wokalistka ponownie stanęła do walki w krajowych preselekcjach z piosenką "Pray" i odniosła zwycięstwo! Chociaż na początku pojawiały się głosy wątpliwości, czy ten utwór zagwarantuje awans, 12 maja 2026 roku Alicja Szemplińska olśniła wszystkich swoim półfinałowym występem. Jej determinacja przyniosła efekty i zapewniła jej miejsce w wielkim finale. Prezentacja sceniczna zyskała uznanie, a w internecie można było nawet przeczytać opinie, że przewyższyła show Justyny Steczkowskiej z ubiegłego roku. Czy 16 maja 2026 roku poradziła sobie na tym samym poziomie? Jej występ w finale jest już historią!

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Tak wyglądał występ Polski na Eurowizji 2026

Prezentacja, którą podziwialiśmy w finale Eurowizji, stanowiła zwieńczenie wielomiesięcznej, wytężonej pracy Alicji Szemplińskiej, towarzyszących jej tancerzy i całej polskiej ekipy. Artystka wraz z zespołem zdecydowała się na minimalistyczną, lecz niezwykle efektowną oprawę sceniczną. Najważniejsze okazało się umiejętne operowanie światłem, układ taneczny, a w szczególności potężny, chwytający za serce głos polskiej reprezentantki. Znakomitym zabiegiem inscenizacyjnym było zastosowanie pochylni, po której wokalistka i tancerze szli pod prąd, co dodało całemu widowisku głębi i energii. Szemplińska przez cały czas trwania piosenki imponowała bezbłędnym wokalem, udowadniając, że Eurowizja to w głównej mierze celebracja talentu wokalnego i samej muzyki. Przekonajcie się, jak wyglądało show reprezentantki Polski podczas Eurowizji w 2026 roku.