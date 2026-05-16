Doda i Fagata zaskoczyły fanów na koncercie Maty. Zaprezentowały diss track na byłych

Doda i Fagata na jednej scenie

Wydarzenie zamykające wielką trasę #MATA2040 miało być spektakularnym widowiskiem, jednak zaproszeni goście wprawili publiczność w ogromne zdumienie. Chociaż Fagata wspominała już wcześniej o muzycznych planach z Dodą, mało kto spodziewał się, że premierowe wykonanie ich wspólnego utworu nastąpi podczas tak ogromnego wydarzenia, przed dziesiątkami tysięcy zgromadzonych osób.

Pojawienie się Dody na płycie PGE Narodowego wywołało natychmiastową, żywiołową reakcję tłumu. Kompozycja nie trafiła jeszcze oficjalnie do serwisów streamingowych, jednak zderzenie różnych muzycznych pokoleń wygenerowało gigantyczne zainteresowanie w przestrzeni internetowej, co doskonale widać po rosnących zasięgach w sieci.

Doda i Fagata uderzają w byłych partnerów. Nawiązanie do zatrzymania

Słynąca z odważnego wizerunku i łamania konwenansów wokalistka tym razem postanowiła pójść o krok dalej. Zaprezentowała się przed publicznością w wyjątkowo skąpym kostiumie, który stanowił doskonałe dopełnienie bezkompromisowego tekstu uderzającego w jej byłych partnerów.

Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinach - słyszymy na udostępnionych fragmentach.

W nowym nagraniu wokalistka wraca wspomnieniami do głośnych wydarzeń z 2017 roku, kiedy to o szóstej rano funkcjonariusze policji zjawili się w jej mieszkaniu. Cały utwór zrealizowano w oparciu o sample pochodzące z popularnego przeboju "Bad Girls", który artystka wydała w 2010 roku.

