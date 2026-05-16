Alicja Szemplińska z polską flagą w wielkim finale. Tak wyglądała na scenie w Wiedniu

Jubileuszowa Eurowizja 2026. Muzyczne święto w cieniu wielkiego bojkotu

Dzięki ubiegłorocznemu triumfowi, gospodarzem 70. odsłony Konkursu Piosenki Eurowizji została Austria, a całe wydarzenie zorganizowano w maju 2026 roku w obiekcie Wiener Stadthalle. Emocje wokół festiwalu buzowały jednak na długo przed pierwszymi próbami, bo już od listopada 2025 roku. Decyzja o dopuszczeniu do rywalizacji Izraela wywołała ogromne kontrowersje, w wyniku których z konkursu wycofały się reprezentacje Irlandii, Słowenii, Hiszpanii oraz Holandii. Pozostałe ekipy otwarcie krytykowały działania izraelskiej delegacji, zwracając uwagę na manipulacje wynikami, nachalne akcje promocyjne i niewłaściwy stosunek do prasy. Mimo tych poważnych zakłóceń, na scenie wystąpiło łącznie 35 państw, z czego 25 zakwalifikowało się do ostatecznej rozgrywki o główną statuetkę. Polskę w tym zaszczytnym gronie reprezentuje Alicja Szemplińska z kompozycją „Pray”.

Transmisję z wiedeńskiej imprezy można śledzić na antenach telewizji TVP oraz poprzez oficjalne kanały zrzeszenia EBU.

Wielka Parada Flag na Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska zachwyciła z biało-czerwoną flagą

Jednym z najbardziej wzniosłych momentów koncertu jest Parada Flag. Zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością startową, uczestnicy wkraczają na scenę w towarzystwie oprawy muzycznej przygotowanej przez gospodarzy imprezy.

Kolejność, w jakiej zaprezentowali się artyści:

1. Dania: Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem”

2. Niemcy: Sarah Engels – „Fire”

3. Izrael: Noam Bettan – „Michelle”

4. Belgia: Essyla – „Dancing on the Ice”

5. Albania: Alis – „Nân”

6. Grecja: Akylas – „Ferto”

7. Ukraina: Leléka – „Ridnym”

8. Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”

9. Serbia: Lavina – „Kraj mene”

10. Malta: Aidan – „Bella”

11. Czechy: Daniel Zizka – „Crossroads”

12. Bułgaria: Dara – „Bangaranga”

13. Chorwacja: Lelek – „Andromeda”

14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer – „Eins, zwei, drei”

15. Francja: Monroe – „Regarde !”

16. Mołdawia: Satoshi – „Viva, Moldova!”

17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

18. Polska: Alicja Szemplińska – „Pray”

19. Litwa: Lion Ceccah – „Sólo quiero más”

20. Szwecja: Felicia – „My System”

21. Cypr: Antigoni – „Jalla”

22. Włochy: Sal Da Vinci – „Per sempre sì”

23. Norwegia: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”

24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

25. Austria: Cosmó – „Tanzschein”

Nasza reprezentantka, Alicja Szemplińska, wyszła przed wiedeńską publiczność w rytm zremiksowanej wersji utworu „Wasted Love” autorstwa JJ. Wokalistka nie kryła dumy i ogromnej radości, energicznie powiewając polską flagą.

