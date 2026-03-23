Igor z The Traitors zaskakuje wyznaniem. Tego widzowie się nie spodziewali

Igor Powierża z "The Traitors. Zdrajcy" w centrum kontrowersji

Trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" uchodzi za najbardziej bezwzględny w historii polskiej edycji tego telewizyjnego show. Taka dynamika dzieli widzów – część jest zachwycona ciągłymi zwrotami akcji, inni z kolei narzekają, twierdząc, że dawniej uczestnicy prezentowali wyższy poziom moralny. Głównym obiektem dyskusji stał się Igor Powierża, którego bezlitosna taktyka od pierwszych odcinków wywołuje burzliwe dyskusje i mieszane uczucia wśród fanów formatu.

Rozłam w obozie Zdrajców. Igor gra wyłącznie na siebie

W poprzednich odsłonach "The Traitors" grupa tytułowych Zdrajców zazwyczaj współpracowała, co pozwalało im unikać demaskacji i skutecznie eliminować Lojalnych. W obecnej edycji solidarność przestała istnieć, czego dowodem było chociażby głosowanie przeciwko sobie przy okrągłym stole, co skutkowało odpadnięciem Łucji z rywalizacji. Według widzów to właśnie Igor jest najbardziej zdeterminowanym i bezwzględnym uczestnikiem, który za wszelką cenę dąży do samotnego triumfu w programie.

Igor o karierze celebryty. Zaskakujące słowa w rozmowie z Radiem Eska

Wielu uważa, że udział w telewizyjnych formatach rozrywkowych to dla uczestników jedynie przepustka do świata show-biznesu, blichtru i bywania na czerwonych dywanach. Programy te często traktowane są jako odskocznia do dalszej kariery medialnej. Jednak w rozmowie z Radiem Eska, Igor stanowczo zaprzeczył, jakoby status celebryty był jego życiowym celem, co może wydawać się zaskakujące (choć znając jego telewizyjne intrygi, trudno ocenić prawdomówność tych deklaracji). "Świat mediów, telewizji to nie jest mój świat. Ja kocham swoją pracę, kocham swoje życie. Nie w głowie mi jakieś inne programy" - stwierdził.

Dlaczego więc zdecydował się na występ w "The Traitors"? Uczestnika przyciągnęła sama koncepcja programu. Argumentował, że nie jest to typowe reality show bez głębszego sensu, lecz wymagająca gra psychologiczna, w której niezbędne są inteligencja i logiczne myślenie.

Jest to fajna, inteligentna, psychologiczna gra. Lubię rzeczy, które są wyzwaniem i nie są proste. A ten program zdecydowanie taki jest - przyznał.

Kiedy oglądać nowe odcinki "The Traitors" w TVN?

Premierowe epizody programu "The Traitors. Zdrajcy" można śledzić w każdą niedzielę na kanale TVN, punktualnie o godzinie 19:45. Cały trzeci sezon składa się z dwunastu odcinków. Jeśli stacja nie wprowadzi zmian w ramówce z powodu Świąt Wielkanocnych czy weekendu majowego, ostateczne starcie i finał formatu zostaną wyemitowane 11 maja.

43