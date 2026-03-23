Paulina Gałązka ujawnia kulisy kontraktu w "Tańcu z Gwiazdami"! Takie ma warunki

Udział w popularnym tanecznym show to dla wielu gwiazd ogromne wyzwanie. Wielogodzinne treningi, presja ocen jurorów i występy na żywo sprawiają, że uczestnicy potrzebują odpowiednich warunków do pracy i regeneracji. Nic więc dziwnego, że jeszcze przed rozpoczęciem programu pojawiają się rozmowy o szczegółach kontraktów. W branży mówi się, że niektórzy uczestnicy mają bardzo konkretne oczekiwania wobec produkcji. Jedni zwracają uwagę na styl swoich kostiumów, inni na warunki przygotowań czy zaplecze techniczne. Nic więc dziwnego, że "Super Express" postanowił zapytać Paulinę Gałązkę, czy ona również miała w swojej umowie specjalne zapisy.

Paulina Gałązka zdradziła, jaki ma kontrakt w "Tańcu z Gwiazdami"

W rozmowie z "Super Expressem" Paulina Gałązka przyznała, że nie chodziło jej o ekstrawaganckie zachcianki czy wyjątkowe przywileje. Wspólnie ze swoją agentką zadbała jednak o jedną rzecz - równe traktowanie.

Prosiłyśmy z agentką tylko o to, żeby mieć podobne warunki jak inni uczestnicy. Chodziło głównie o kwestie odpoczynku i przygotowań. To ważne, żeby wszyscy byli traktowani tak samo - wyjaśniła nam Gałązka.

Jak podkreśliła, w tak wymagającym programie liczą się nie tylko treningi, ale także komfort psychiczny i możliwość regeneracji. Długie godziny spędzone na sali tanecznej, intensywne próby i występy na żywo sprawiają, że nawet drobne różnice w warunkach pracy mogą mieć znaczenie.

Nie mogliśmy powstrzymać się od komentarza i zapytaliśmy aktorkę wprost, czy taka postawa nie świadczy o jej wyjątkowej skromności. Odpowiedź Gałązki była jednak bardzo rzeczowa.

Nie nazwałabym tego skromnością. Po prostu twardo stąpam po ziemi i mam już za sobą trochę produkcji, więc wiem, jak to wygląda od kulis - przyznała.

Słowa aktorki pokazują, że doświadczenie w branży potrafi nauczyć dystansu i zdrowego podejścia do pracy na planie. Zamiast spektakularnych wymagań czy gwiazdorskich kaprysów Gałązka postawiła na coś znacznie prostszego - uczciwe zasady dla wszystkich.

Rozmawiała Julita Buczek

