Wiktor Sas reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2026. Kim jest zwycięzca "The Voice Kids"?

Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior 2026

Trzynastoletni Wiktor Sas to chłopiec pełen energii, wykazujący się pogodnym usposobieniem i odwagą, a zarazem dużą wrażliwością oraz empatią. Jego talent wokalny ujawnił się bardzo wcześnie – pierwsze dźwięki nucił już w wieku półtora roku, a publicznie zaczął śpiewać w żłobku. Młody artysta nie znosi nudy i nieustannie poszerza swoje zainteresowania. Oprócz śpiewu i tańca zajmuje się recytacją, wędkowaniem, grą w piłkę nożną, a także świetnie radzi sobie z gotowaniem, przygotowując choćby spaghetti carbonara. Swój wokal szlifuje od sześciu lat, co wymaga od niego mnóstwa wysiłku i oddania. Dodatkowo osiąga doskonałe wyniki w nauce, jest bardzo aktywny w społeczności szkolnej i lokalnej oraz chętnie angażuje się w wolontariat. Sukces w 9. odsłonie "The Voice Kids" w 2026 roku osiągnął jako podopieczny z drużyny Tribbsa.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

Najprawdopodobniej w listopadzie lub w grudniu 2026 roku rozegrany zostanie 24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze oficjalnej daty ani państwa, które ugości uczestników. Z organizacji zrezygnowała Francja, triumfator z 2026 roku, tłumacząc swoją decyzję względami finansowymi. Pojawiają się przypuszczenia, że rola gospodarza przypadnie Macedonii Północnej, jednak Europejska Unia Nadawców wciąż nie wydała stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Polscy reprezentanci w historii Eurowizji Junior

2003 – Katarzyna Żurawik zaprezentowała "Coś mnie nosi" (16. miejsce)

2004 – Formacja KWADro z piosenką "Łap życie" (17. miejsce)

2016 – Olivia Wieczorek zaśpiewała "Nie zapomnij" (11. miejsce)

2017 – Alicja Rega i utwór "Mój dom" (8. miejsce)

2018 – Roksana Węgiel triumfowała z "Anyone I Want to Be" (1. miejsce)

2019 – Viki Gabor powtórzyła sukces z "Superhero" (1. miejsce)

2020 – Ala Tracz z kompozycją "I’ll Be Standing" (9. miejsce)

2021 – Sara James i jej "Somebody" (2. miejsce)

2022 – Laura Bączkiewicz z utworem "To The Moon" (10. miejsce)

2023 – Maja Krzyżewska wykonała "I Just Need A Friend" (6. miejsce)

2024 – Dominik Arim z piosenką "All Together" (12. miejsce)

2025 – Marianna Kłos i utwór "Brightest Light" (8. miejsce)

