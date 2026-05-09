Wiktor Sas reprezentantem Polski na Eurowizji Junior 2026. Kim jest zwycięzca "The Voice Kids"?

Adrian Rybak
2026-05-09 23:58

Wiktor Sas zwyciężył w 9. edycji "The Voice Kids" i został ogłoszony reprezentantem Polski na Eurowizji Junior w 2026 roku. Młody wokalista ma szansę po raz trzeci zdobyć dla naszego kraju główną nagrodę. Przedstawiamy kluczowe fakty z życia utalentowanego nastolatka.

Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior 2026

Trzynastoletni Wiktor Sas to chłopiec pełen energii, wykazujący się pogodnym usposobieniem i odwagą, a zarazem dużą wrażliwością oraz empatią. Jego talent wokalny ujawnił się bardzo wcześnie – pierwsze dźwięki nucił już w wieku półtora roku, a publicznie zaczął śpiewać w żłobku. Młody artysta nie znosi nudy i nieustannie poszerza swoje zainteresowania. Oprócz śpiewu i tańca zajmuje się recytacją, wędkowaniem, grą w piłkę nożną, a także świetnie radzi sobie z gotowaniem, przygotowując choćby spaghetti carbonara. Swój wokal szlifuje od sześciu lat, co wymaga od niego mnóstwa wysiłku i oddania. Dodatkowo osiąga doskonałe wyniki w nauce, jest bardzo aktywny w społeczności szkolnej i lokalnej oraz chętnie angażuje się w wolontariat. Sukces w 9. odsłonie "The Voice Kids" w 2026 roku osiągnął jako podopieczny z drużyny Tribbsa.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

Najprawdopodobniej w listopadzie lub w grudniu 2026 roku rozegrany zostanie 24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Na ten moment nie ogłoszono jeszcze oficjalnej daty ani państwa, które ugości uczestników. Z organizacji zrezygnowała Francja, triumfator z 2026 roku, tłumacząc swoją decyzję względami finansowymi. Pojawiają się przypuszczenia, że rola gospodarza przypadnie Macedonii Północnej, jednak Europejska Unia Nadawców wciąż nie wydała stosownego oświadczenia w tej sprawie.

Polscy reprezentanci w historii Eurowizji Junior

  • 2003 – Katarzyna Żurawik zaprezentowała "Coś mnie nosi" (16. miejsce)
  • 2004 – Formacja KWADro z piosenką "Łap życie" (17. miejsce)
  • 2016 – Olivia Wieczorek zaśpiewała "Nie zapomnij" (11. miejsce)
  • 2017 – Alicja Rega i utwór "Mój dom" (8. miejsce)
  • 2018 – Roksana Węgiel triumfowała z "Anyone I Want to Be" (1. miejsce)
  • 2019 – Viki Gabor powtórzyła sukces z "Superhero" (1. miejsce)
  • 2020 – Ala Tracz z kompozycją "I’ll Be Standing" (9. miejsce)
  • 2021 – Sara James i jej "Somebody" (2. miejsce)
  • 2022 – Laura Bączkiewicz z utworem "To The Moon" (10. miejsce)
  • 2023 – Maja Krzyżewska wykonała "I Just Need A Friend" (6. miejsce)
  • 2024 – Dominik Arim z piosenką "All Together" (12. miejsce)
  • 2025 – Marianna Kłos i utwór "Brightest Light" (8. miejsce)
