Eurowizja 2026. Gdzie i kiedy oglądać ceremonię otwarcia w Wiedniu?

Kiedy odbędzie się uroczyste otwarcie Eurowizji 2026 z udziałem Alicji Szemplińskiej?

Oficjalna inauguracja tegorocznego muzycznego święta zaplanowana jest na niedzielę, 10 maja. Władze Wiednia udostępniły na tę okoliczność plac przed tamtejszym ratuszem, gdzie tradycyjnie zostanie rozwinięty bardzo długi, turkusowy dywan. To właśnie po nim przespacerują się reprezentanci poszczególnych państw, prezentując swoje pieczołowicie przygotowane wieczorowe kreacje, pozując fotoreporterom i udzielając pierwszych wywiadów obecnym na miejscu dziennikarzom. W tłumie uczestników nie zabraknie polskiej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej, która już w pierwszym półfinale powalczy o awans z utworem „Pray”. Organizatorzy zapowiedzieli również dla widzów szereg dodatkowych atrakcji. Warto jednocześnie przypomnieć, że atmosfera wokół wydarzenia bywa napięta, a organizatorzy wysłali niedawno listy ostrzegawcze w związku z łamaniem zasad przez delegację Izraela.

Transmisja na żywo w internecie. O której godzinie startuje Eurowizja 2026?

Relacja z wielkiego startu rozpocznie się punktualnie o godzinie 17:00 i według założeń potrwa około dwóch godzin. Fani konkursu muszą przygotować się na oglądanie zmagań w sieci, ponieważ Telewizja Polska nie zdecydowała się na pokazanie uroczystości na swoich antenach. Transmisję na żywo z turkusowego dywanu będzie można śledzić całkowicie za darmo na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube oraz na profilu wydarzenia na platformie TikTok. Bezpośredni odnośnik do materiału wideo znajduje się w dalszej części artykułu.

Eurowizja 2026 w Austrii. Kiedy zaplanowano półfinały i wielki finał?

Jubileuszowa, 70. odsłona europejskich zmagań zagości w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinałowe koncerty zaplanowano na wtorek 12 maja oraz czwartek 14 maja 2026 roku. Ostateczny triumfator całego widowiska zostanie wyłoniony podczas finału, który odbędzie się w sobotę, 16 maja. Prawo do organizacji tej prestiżowej imprezy zapewnił Austrii ubiegłoroczny zwycięzca, znany jako JJ, podbijając serca widzów utworem „Wasted Love”. W tegorocznej edycji na scenie zaprezentują się delegacje z 35 państw, co czyni ją najmniejszym konkursem od 2003 roku. Skurczona lista uczestników to bezpośredni wynik decyzji pięciu krajów, które zrezygnowały z udziału w ramach bojkotu obecności Izraela w eurowizyjnej stawce.