Paulina Gałązka ma w "Tańcu z Gwiazdami" poważny problem. Jej mama powiedziała stanowcze "nie"

Zagrała w dziesiątkach polskich seriali. Oglądaliśmy ją w takich produkcjach jak "Archiwista", "Dziewczyny ze Lwowa" czy "Klangor". W serialu "Na dobre i na złe" miała kilka niesamowitych wręcz wątków. Dominika, którą zagrała, musiała mierzyć się z wieloma dramatami - w tym z ciężką chorobą, utratą pamięci, po której urodziła dziecko, a na koniec doszło do burzliwego rozstania z Molendą z powodu zatajenia prawdy o jego synu. To ona zagrała też główną rolę w głośnym filmie "Dziewczyny z Dubaju", ujawniającym kulisy polskiej prostytucji w Emiratach Arabskich. Teraz Paulina Gałązka daje z siebie wszystko na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

NIE PRZEGAP: Już wiadomo kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Iwona Pavlović nie ma wątpliwości!

Paulina Gałązka o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Dlaczego zdecydowała się na udział w show dopiero teraz? - Wcześniej nie było okazji, a ja, przyznam się szczerze, bałam się wystąpić w programie. Nie jestem jakaś biegła w tańcu. Nie mam doświadczenia. Ale pierwszy raz mam w moim teatrze taki sezon, że nie wchodzę w żadną nową premierę, więc nie miałam wymówki i uznałam, że zmierzę się z tym ogromnym wyzwaniem - powiedziała Paulina w rozmowie z "Super Expressem".

Jej partnerem został Michał Bartkiewicz, który wygrał "Taniec z Gwiazdami" już dwa razy! Do tej pory idzie im świetnie. - Wszystko boli. Jest to ogromny wysiłek, ale też bardzo dużo endorfin, więc wychodzi się z treningu pozytywnie naładowanym - ujawnia Paulina Gałązka.

W programie widzowie poznają aktorkę także prywatnie. Czy jest na to gotowa?

Rzeczywiście, ja dałam się poznać przez swoje role. Cieszę się, bo te role są lubiane. Jestem ciekawa, jak ludzie przyjmą mnie jako Paulinę, bo nie pokazywałam się prywatnie. To jest wyzwanie. Ale na co dzień jestem osobą szczerą, więc myślę, że nie będę miała problemów z tym, by mówić o sobie w programie

- powiedziała nam.

ZOBACZ TAKŻE: Co łączy Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza? "Ta relacja wyszła poza salę treningową"

Mama nie chce zatańczyć z Pauliną Gałązką?

W każdym sezonie nadchodzi odcinek, w którym gwiazdy tańczą ze swoimi bliskimi. Jak udało nam się dowiedzieć, Paulina Gałązka poprosiła o wspólny występ swoją mamę. Ale ta... początkowo miała odmówić. Wygląda jednak na to, że córce ostatecznie udało się ją namówić i obie panie już wkrótce zobaczymy razem na parkiecie. Dla Pauliny to będzie wyjątkowe przeżycie.

