Rzucał kotem i kopał go! Zwyrodnialec z Kalisza złapany

39-latek znęcał się nad kotem. Świadkowie nagrali wszystko

Do tego szokującego zdarzenia doszło w Kaliszu. W środę wieczorem dyżurny miejscowej policji otrzymał zgłoszenie o znęcaniu się nad kotem. Osoba, która zawiadomiła służby, przekazała bardzo niepokojące informacje. Z relacji świadków wynikało, że mężczyzna wyprowadzający kota na spacer zachowywał się wobec zwierzęcia agresywnie. Miał gwałtownie szarpać smyczą, podrzucać kota i kopać go. Do zgłoszenia dołączono także nagranie wideo, na którym widać było całe zdarzenie. To właśnie dzięki reakcji przypadkowych osób policja mogła szybko podjąć działania. Jeszcze tego samego wieczoru funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Kalisza.

Kot trafił pod opiekę weterynarza. Dozór policyjny dla sadysty

Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, a już następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Śledczy zdecydowali się również wystąpić do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu o zastosowanie wobec podejrzanego dozoru policyjnego. Prokurator zgodził się z wnioskiem funkcjonariuszy. Podczas interwencji policję wspierali pracownicy schroniska dla zwierząt. To oni przekazali kota pod opiekę lekarza weterynarii. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia zwierzęcia. Policja podkreśla, że w tej sprawie kluczowa była szybka reakcja świadków. Gdyby nie zgłoszenie i nagranie, sprawca mógłby pozostać bezkarny. Funkcjonariusze przypominają również, że każdy przypadek przemocy wobec zwierząt powinien być zgłaszany odpowiednim służbom. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem i może skończyć się karą więzienia.

