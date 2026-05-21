Telewizyjna miłość zamieniła się w koszmar? Burza po ujawnieniach uczestniczek

Reality show, które miało opowiadać o miłości i budowaniu relacji, dziś kojarzy się brytyjskim widzom z dramatycznymi oskarżeniami i wielką medialną burzą. Program "Married at First Sight", czyli brytyjska wersja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", od lat bił rekordy oglądalności i należał do największych hitów telewizji. Teraz jednak wokół produkcji zrobiło się wyjątkowo gorąco. Wszystko po tym, jak uczestniczki programu zdecydowały się publicznie opowiedzieć o traumatycznych doświadczeniach związanych z udziałem w show.

Mroczne kulisy randkowego hitu! "Ślub od pierwszego wejrzenia" w centrum skandalu

Kulisy afery ujawniono w materiale śledczym przygotowanym przez BBC. Kobiety, które brały udział w programie, miały zgłosić, że podczas nagrań doszło do poważnych naruszeń ich bezpieczeństwa. Według ich relacji produkcja nie zapewniła im odpowiedniej ochrony ani wystarczającego wsparcia psychicznego.

Oskarżenia wywołały prawdziwy szok w brytyjskich mediach. Internauci zaczęli domagać się wyjaśnień od twórców programu i władz stacji Channel 4, która odpowiada za emisję hitowego reality show.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że telewizja zdecydowała się usunąć wszystkie sezony programu ze swojej platformy streamingowej. Jednocześnie ogłoszono przeprowadzenie niezależnej kontroli dotyczącej bezpieczeństwa uczestników oraz zasad obowiązujących podczas produkcji programu.

W wydanym komunikacie przedstawiciele stacji podkreślili, że zarzuty nie zostały oficjalnie potwierdzone, a osoby wskazane przez uczestniczki nie zgadzają się z przedstawianą wersją wydarzeń. Mimo to Channel 4 przyznało, że sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia.

Dyrekcja stacji zapewnia, że dobro uczestników zawsze było priorytetem, jednak po fali krytyki zdecydowano się sprawdzić, czy obowiązujące procedury były wystarczające. Wyniki audytu mają zostać przedstawione w najbliższych miesiącach.

Cała sytuacja odbiła się szerokim echem, ponieważ brytyjski "Ślub od pierwszego wejrzenia" od lat należał do najpopularniejszych programów rozrywkowych. Produkcja przyciągała miliony widzów i doczekała się wielu sezonów oraz ogromnej społeczności fanów.

