Adrian Szymaniak, znany programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", jeszcze niedawno cieszył się spokojnym życiem u boku żony i dzieci. Dziś toczy najtrudniejszą walkę - o własne życie. Wszystko zaczęło się latem 2025 roku. Nagle pojawiły się u niego silne bóle głowy i problemy ze wzrokiem. Zdezorientowany Adrian trafił do szpitala, a po serii badań usłyszał druzgocącą diagnozę - glejak IV stopnia, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu.

Od tego momentu jego życie zamieniło się w prawdziwy koszmar. Adrian musiał poddać się kilku operacjom, był hospitalizowany i nie wiedział, czy wystarczy mu pieniędzy na terapię, o ile któraś będzie skuteczna i sprawdzi się w jego trudnym przypadku. Przeszedł już kilka poważnych zabiegów neurochirurgicznych, a lekarze wdrożyli intensywne leczenie - chemioterapię i radioterapię.

Miało być lepiej. Tymczasem Szymaniak usłyszał kolejne złe wieści

Niestety, gdy wydawało się, że sytuacja zaczyna się stabilizować, przyszły kolejne złe wieści. Badania wykazały wznowę guza!

Wracamy do punktu wyjścia - przyznał sam Adrian, nie kryjąc emocji.

Mimo dramatycznych okoliczności Szymaniak nie poddaje się ani na chwilę. Dzięki wsparciu osób, które wpłaciły pieniądze na jego zbiórkę, może korzystać z nowoczesnych metod leczenia.

Pokazał, jak wygląda terapia

Uczestnik show na swoim instagramowym profilu pokazuje trudną codzienność, a walka z nowotworem wysuwa się na pierwszy plan. Adrian dokumentuje zmagania z rakiem i daje znać o efektach leczenia. Ostatnio opublikował kilka zdjęć z terapii i napisał:

Choroba która zabija - giloblastoma (GBM), nie bez powodu określana jest jako jeden z najbardziej złośliwych i agresywnych nowotworów na świecie vs. urządzenie medyczne - przebadane od lat, dostępne w wielu krajach, w połączeniu z innymi terapiami leczenia, dające nadzieję. W wielu krajach uznawany za kolejną standardową terapię leczenia GBM - glejaka wielopostaciowego. Jak działa? Hamuje podział komórek nowotworowych przez fale elektromagnetyczne.

Niestety cena terapii dla wielu jest nie do przeskoczenia:

Cena? Jedyne 30.000€ - około 120 tys. zł miesięcznie Dostęp do tak drogiej terapii jest poza zasięgiem większości chorych. Wielu z nich nawet nie próbuje zakładać zbiórek i szuka innych możliwości. Ja mam go dzięki Wam. Poznałem już wiele osób, które żyją latami z tym rozpoznaniem. Każda z tych osób używała system TTF Optune.

Adrian będzie walczył o refundację

Adrian dodał, że zrobi, co może, aby "nikt nie musiał wybierać między życiem a pieniędzmi".

Ten sprzęt jest refundowany przez państwo w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Japonii, Francji, Hiszpanii, Czechach oraz w Szwecji. Mam marzenie - aby w Polsce nastąpił przełom i aby terapia TTF była dostępna dla większości chorych w naszym kraju, a jest nas wg najnowszych danych ok. 100-1500 osób. Chciałbym głośno mówić o tym, że to sprzęt ratujący życie i pisałem już oficjalne pisma w tej sprawie, tak aby inni chorzy nie musieli rezygnować, prosić o pieniądze, czy zastanawiać się, ile warte jest życie. Tym samym będę się angażować w stworzenie miejsca do rozmów i dialogu z NFZ oraz przedstawicielami Parlamentowego zespołu ds. Onkologii o tym, co można zrobić, aby dokonać pewnych zmian. Pamiętajmy, że medycyna i refundacje to nie tylko lekarze, ale w dużej mierze również polityka. (...) Obiecuję, że spróbuję zrobić coś od siebie, żeby każdy chory miał do tego leczenia dostęp. Żeby nikt nie musiał wybierać między życiem a pieniędzmi. Dziękuję Wam za to, że ja mogę tę szansę mieć.

