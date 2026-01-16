Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził koszty leczenia. Zwykłego człowieka nie stać nawet na 1 miesiąc terapii!

2026-01-16

Adrian, którego widzowie znają ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", na planie show znalazł prawdziwą miłość. Z Anitą, ukochaną żoną, niedawno wziął ślub kościelny, para wychowuje dwoje dzieci. Niestety, Szymaniak od pół roku walczy z agresywnym nowotworem mózgu. W nowym nagraniu wyznał, że koszty leczenia są ogromne. Terapia nie jest refundowana, więc każdy miesiąc oznacza wydatek 120 tysięcy złotych! Dlatego pieniądze ze zbiórki są Adrianowi tak bardzo potrzebne.

Dramat jednego z najbardziej rozpoznawalnych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwa. Adrian Szymaniak, którego widzowie pokochali za naturalność, pogodę ducha i wrażliwość, od miesięcy toczy najtrudniejszą walkę w życiu - z glejakiem mózgu IV stopnia, bardzo agresywnym nowotworem. Pół roku temu mężczyzna trafił do szpitala z powodu bólu głowy i innych niepokojących objawów. Wtedy dowiedział się o guzie. Adrian przeszedł operację, a potem kolejne etapy leczenia. Niestety nowe wyniki badań przyniosły złe wieści.

12.01.26 Dzisiaj mija dokładnie pół roku od dnia, w którym zabrała mnie karetka pogotowia z domu, a kilka godzin później badania wykazały zmiany w głowie i początek mojej choroby. Dzisiaj liczyłem również na inną, lepszą informację, którą mógłbym się z Wami podzielić po kontrolnym badaniu MRI. Taką, o której napisałbym Wam, że wszystko jest na dobrej drodze. Niestety jest trochę inaczej - wyznał Szymaniak.

Jedna zmiana, która się pojawiła w trakcie, zanikła, natomiast w miejscu po resekcji guza widoczna jest nie tak bardzo dynamiczna, ale jednak wznowa guza. Patrząc na ostatnie 3 badania w odstępach 2-3 tyg. od siebie, jest to już pewne.

Adrian w dniu urodzin mówi o ogromnych kosztach leczenia

Adrian i jego żona zaraz po diagnozie zaczęli szukać ośrodków, lekarzy, metod, które pozwoliłyby choremu na leczenie i powrót do zdrowia. Po kilku miesiącach ruszyła też zbiórka. Niestety okazało się, że terapia nie jest refundowana, a opłaty ogromne. Wielu fanów odpowiedziało na apel o pomoc – wpłacali pieniądze na kosztowne leczenie, które poza chemioterapią i radioterapią obejmuje również innowacyjne metody terapii TTF. Adrian otwarcie mówił o gigantycznych kosztach, które potrafią sięgać setek tysięcy złotych miesięcznie i o wielkiej wdzięczności za wsparcie.

Na najnowszych nagraniach, wykonanych w dniu 39. urodzin, Adrian opowiedział o chorobie bardziej szczegółowo, pokazał też rachunek za leczenie - 240 tys. zł na start i 120 tys. zł za miesiąc. I tak co najmniej przez 2 lata! Niestety, uczestnik "Ślubu..." został wykluczony z badania klinicznego.

W poniedziałek 12 stycznia miałem kontrolny rezonans głowy, który jednak pokazał, że w miejscu wycięcia pojawia się mała aktywność guza. Mówię tutaj mała, bo mówimy tu o jakiejś 2-3 mm zmianie, natomiast wykluczyło mnie to całkowicie z wzięcia udziału w tym badaniu klinicznym. (...) Najważniejsze jest to, że jestem w dobrej formie, psychicznej przede wszystkim, fizycznej również - mówił Adrian na InstaStory.

39-latek przekonuje, że nie poddaje się i walczy dalej. Jak sam mówi, czuje się dobrze i jest zdeterminowany do tego, by kontynuować leczenie. 

Właśnie dokonałem płatności w dniu wczorajszym na początek, żeby zacząć tę terapię - 240 tys. złotych. Później 120 tys. złotych miesięcznie za użytkowanie tego sprzętu TTF - zdradził Adrian.

Na szczęście na zbiórce znajduje się obecnie kwota 2 mln 330 tys. zł, co na jakiś czas powinno wystarczyć.

Adrian skończył 39 lat. Ma jedno marzenie

Adrian w dniu urodzin przybliżył internautom swoją chorobową codzienność, ale pokazał też zdjęcia z celebrowania kolejnej rocznicy i napisał:

Dzisiaj świętuję moje 39. urodziny i życzę sobie, aby było ich jak najwięcej.

