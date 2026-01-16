Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził koszty leczenia. Zwykłego człowieka nie stać nawet na 1 miesiąc terapii!

Dramat jednego z najbardziej rozpoznawalnych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwa. Adrian Szymaniak, którego widzowie pokochali za naturalność, pogodę ducha i wrażliwość, od miesięcy toczy najtrudniejszą walkę w życiu - z glejakiem mózgu IV stopnia, bardzo agresywnym nowotworem. Pół roku temu mężczyzna trafił do szpitala z powodu bólu głowy i innych niepokojących objawów. Wtedy dowiedział się o guzie. Adrian przeszedł operację, a potem kolejne etapy leczenia. Niestety nowe wyniki badań przyniosły złe wieści.

12.01.26 Dzisiaj mija dokładnie pół roku od dnia, w którym zabrała mnie karetka pogotowia z domu, a kilka godzin później badania wykazały zmiany w głowie i początek mojej choroby. Dzisiaj liczyłem również na inną, lepszą informację, którą mógłbym się z Wami podzielić po kontrolnym badaniu MRI. Taką, o której napisałbym Wam, że wszystko jest na dobrej drodze. Niestety jest trochę inaczej - wyznał Szymaniak.

I dodał:

Jedna zmiana, która się pojawiła w trakcie, zanikła, natomiast w miejscu po resekcji guza widoczna jest nie tak bardzo dynamiczna, ale jednak wznowa guza. Patrząc na ostatnie 3 badania w odstępach 2-3 tyg. od siebie, jest to już pewne.

Adrian w dniu urodzin mówi o ogromnych kosztach leczenia

Adrian i jego żona zaraz po diagnozie zaczęli szukać ośrodków, lekarzy, metod, które pozwoliłyby choremu na leczenie i powrót do zdrowia. Po kilku miesiącach ruszyła też zbiórka. Niestety okazało się, że terapia nie jest refundowana, a opłaty ogromne. Wielu fanów odpowiedziało na apel o pomoc – wpłacali pieniądze na kosztowne leczenie, które poza chemioterapią i radioterapią obejmuje również innowacyjne metody terapii TTF. Adrian otwarcie mówił o gigantycznych kosztach, które potrafią sięgać setek tysięcy złotych miesięcznie i o wielkiej wdzięczności za wsparcie.

Na najnowszych nagraniach, wykonanych w dniu 39. urodzin, Adrian opowiedział o chorobie bardziej szczegółowo, pokazał też rachunek za leczenie - 240 tys. zł na start i 120 tys. zł za miesiąc. I tak co najmniej przez 2 lata! Niestety, uczestnik "Ślubu..." został wykluczony z badania klinicznego.

W poniedziałek 12 stycznia miałem kontrolny rezonans głowy, który jednak pokazał, że w miejscu wycięcia pojawia się mała aktywność guza. Mówię tutaj mała, bo mówimy tu o jakiejś 2-3 mm zmianie, natomiast wykluczyło mnie to całkowicie z wzięcia udziału w tym badaniu klinicznym. (...) Najważniejsze jest to, że jestem w dobrej formie, psychicznej przede wszystkim, fizycznej również - mówił Adrian na InstaStory.

39-latek przekonuje, że nie poddaje się i walczy dalej. Jak sam mówi, czuje się dobrze i jest zdeterminowany do tego, by kontynuować leczenie.

Właśnie dokonałem płatności w dniu wczorajszym na początek, żeby zacząć tę terapię - 240 tys. złotych. Później 120 tys. złotych miesięcznie za użytkowanie tego sprzętu TTF - zdradził Adrian.

Na szczęście na zbiórce znajduje się obecnie kwota 2 mln 330 tys. zł, co na jakiś czas powinno wystarczyć.

Adrian skończył 39 lat. Ma jedno marzenie

Adrian w dniu urodzin przybliżył internautom swoją chorobową codzienność, ale pokazał też zdjęcia z celebrowania kolejnej rocznicy i napisał:

Dzisiaj świętuję moje 39. urodziny i życzę sobie, aby było ich jak najwięcej.

