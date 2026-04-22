Malik Montana wyrzucony z miejskiej imprezy. Powód decyzji organizatorów zaskakuje

Kamil Polewski
2026-04-22 13:29

Malik Montana miał uświetnić tegoroczny Jarmark Spichrzowy w Grudziądzu, ale ostatecznie nie zaprezentuje się przed tamtejszą publicznością. Gospodarze wydarzenia ugięli się pod naporem protestów osób, którym nie podoba się kontrowersyjny wizerunek oraz twórczość rapera. "Muzyka ma łączyć" - brzmi oficjalny komunikat organizatorów.

Malik Montana zalicza się do grona najbardziej znanych, a jednocześnie budzących największe skrajności twórców polskiego rapu. Niedawno ten popularny muzyk został ogłoszony jako jedna z gwiazd czerwcowego Jarmarku Spichrzowego, czyli wydarzenia uświetniającego obchodzone w tym roku 735-lecie nadania Grudziądzowi praw miejskich. Informacja o jego udziale błyskawicznie wywołała ogromne emocje wśród lokalnej społeczności, dlatego zaledwie kilka dni później oficjalnie potwierdzono rezygnację z występu kontrowersyjnego artysty.

Malik Montana na cenzurowanym? Mieszkańcy Grudziądza nie chcieli występu rapera

Informacja o planowanym występie rapera na miejskim święcie natychmiast wygenerowała spore zainteresowanie w mediach społecznościowych. Choć sympatycy twórczości artysty nie kryli entuzjazmu z powodu jego wizyty, znaczna część lokalnej społeczności wyraziła oburzenie decyzją władz miasta. Internauci błyskawicznie zaczęli zwracać uwagę na ostry przekaz płynący z tekstów utworów muzyka. Głos w sprawie niezadowolonych obywateli zabrało również Stowarzyszenie Jo - Pozytywny Ruch Miejski, które stanowczo potępiło angażowanie na publiczną imprezę "wykonawcy utożsamianego z przekazem promującym narkotyki, alkohol, uprzedmiotowienie kobiet oraz postawy sprzeczne z dobrem wspólnoty".

Organizatorzy tłumaczą powód odwołania występu

Gospodarze miejskiego wydarzenia ostatecznie zareagowali na falę ostrej krytyki i za pośrednictwem internetowych kanałów Jarmarku Spichrzowego ogłosili ostateczną rezygnację z planowanego widowiska Malika Montany. Z opublikowanego oświadczenia wynika, że włodarzom zależy przede wszystkim na budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców Grudziądza. W związku z podziałami wywołanymi ogłoszeniem artysty w najbliższym czasie zaprezentowany zostanie inny wykonawca muzyczny, który uświetni wydarzenie.

"W związku z podzielonymi opiniami dotyczącymi koncertu Malika Montany, który miał odbyć się na Błoniach Nadwiślańskich, w myśl idei "muzyka ma łączyć, nie dzielić", podjęto decyzję o odwołaniu koncertu. Chcemy, aby Jarmark Spichrzowy po raz kolejny był wspólnym świętem dla wszystkich mieszkańców Grudziądza. Śledźcie nasze media społecznościowe - wkrótce nowe koncertowe ogłoszenia" - czytamy.

