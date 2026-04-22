Mama Viki Gabor też jest piosenkarką. To po niej odziedziczyła talent

Sprawa ojca Viki Gabor

Viki Gabor ponownie trafiła na czołówki portali internetowych. Tym razem powodem był jej ojciec, który został powiązany z tak zwaną "mafią wnuczkową". Dziennikarze "Super Expressu" poinformowali, że Dariusz G. spędził dziesięć miesięcy w areszcie w związku z działaniami w grupie przestępczej. 21 kwietnia odbyła się rozprawa sądowa, podczas której ojciec piosenkarki przyznał się do udziału w oszustwach "na policjanta" i zadeklarował zadośćuczynienie ofiarom. Młoda wokalistka zareagowała oświadczeniem, w którym odcięła się od czynów ojca. Zaapelowała także o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym momencie.

Ewelina Gabor - mama piosenkarki

W tych niełatwych dniach wsparciem dla Viki jest jej matka, Ewelina. To właśnie po niej nastolatka odziedziczyła zamiłowanie do muzyki i talent wokalny. Obie panie wielokrotnie występowały razem, nawet podczas debiutanckich kroków Viki w telewizji. Ewelina Gabor jest aktywną członkinią romskiego zespołu folkowego, z którym koncertuje w różnych zakątkach Polski. To ona twardo pilnowała szkolnych obowiązków córki. Jasno postawiła sprawę: słabe oceny oznaczają zawieszenie kariery muzycznej.

Muzyczne pasje w rodzinie Gaborów

Viki Gabor nie raz podkreślała w mediach przywiązanie do romskich korzeni. Matka piosenkarki odegrała kluczową rolę w tym, by woda sodowa nie uderzyła do głowy młodej gwieździe po szybkim sukcesie. Ewelina Gabor sama jest wokalistką w grupie Kale Jakha, co w tłumaczeniu oznacza Czarne Oczy. Publiczność mogła usłyszeć jej głos już w 2019 roku. Podczas przesłuchań do programu "The Voice Kids" 10-letnia Viki wspomniała o muzycznym doświadczeniu mamy. Wtedy jurorzy zaprosili Ewelinę na scenę. Od tamtej pory panie kilkukrotnie miały okazję występować wspólnie.

Obecnie Viki Gabor mieszka pod Krakowem. Utrzymuje jednak silną więź ze swoją mamą oraz starszą siostrą, Melisą. 26 maja fani będą mogli zobaczyć artystkę podczas specjalnego koncertu z okazji Dnia Matki.

