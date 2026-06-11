Co działo się po finale "Sanatorium miłości"?

Relacja Henryka Rzepczyńskiego i Emilii Gajos należała do najżywiej komentowanych wątków ostatniego sezonu "Sanatorium miłości". Po emisji odcinka finałowego Henryk w rozmowie z Pomponikiem nie ukrywał, że wciąż są w kontakcie, choć daleko im do oficjalnego związku.

Zatrzymało się to na przyjaźni, bo ja jestem bardzo ostrożny, bo jestem krótko - 2 lata po rozwodzie. Ja jej powiedziałem: Nie jestem jeszcze gotów. Serce musi odpocząć. Ona wie o tym.

- mówił w rozmowie z portalem.

Henryk odwiedził Emilię w Ozorkowie, a następnie razem wybrali się nad morze - na zlot uczestników wszystkich edycji programu, który odbył się 6–7 czerwca w Sianożętach. To właśnie po tym wyjeździe ich znajomość się zakończyła.

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Wpis Emilii rozpalił widzów

Choć wydawało się, że relacja uczestników "Sanatorium miłości" kwitnie, prawda okazała się zaskakująca. Niedługo po powrocie z wyjazdu, Emilia zabrała głos w mediach społecznościowych.

No i stało się. Henio po raz drugi mnie zawiódł. Podobno człowiek uczy się na błędach, więc ja właśnie odrobiłam swoją lekcję. Zaufanie jest jak szkło - raz pęknie, da się skleić, ale ślady zostają

- napisała kuracjuszka w sieci.

Emilia dała do zrozumienia, że nie chowa do Henryka urazy. To jednak nie ostudziło emocji - w komentarzach pod jego profilem zaroiło się od krytyki pod adresem mężczyzny.

Henryk przerywa milczenie

Pomponik zapytał Henryka o przebieg ostatnich dni. Mężczyzna zaznaczył, że jego relacja z Emilią nigdy nie miała poważnego charakteru - co zresztą sygnalizował już na początku maja, gdy na Facebooku informował, że nie jest w związku. Z jego słów wynika, że problemem były rozbieżne oczekiwania: Emilia liczyła na więcej, on nie czuł się gotowy, by wejść w bliższą relację.

No cóż, Emilka się zaangażowała, a ja nie. Jestem dalej singlem

- przyznał Henryk w rozmowie z Pomponikiem.

Tym samym kuracjusz rozwiał wątpliwości narastające wokół całej sprawy. A czy Wy spodziewaliście się właśnie takiego zakończenia tej historii?

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