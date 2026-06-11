"Sanatorium miłości". Fani obwinili Henryka o rozstanie z Emilią. Jego wersja zmienia wszystko

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-06-11 11:53

Fani 8. edycji "Sanatorium miłości" w końcu poznali odpowiedź napytanie, co tak naprawdę zaszło między Emilią z a Henrykiem z 8. edycji programu. Kuracjuszka zasugerowała niedawno w sieci, że mężczyzna ją zawiódł, a teraz głos zabrał sam zainteresowany. Poznajcie szczegóły

Co działo się po finale "Sanatorium miłości"?

Relacja Henryka Rzepczyńskiego i Emilii Gajos należała do najżywiej komentowanych wątków ostatniego sezonu "Sanatorium miłości". Po emisji odcinka finałowego Henryk w rozmowie z Pomponikiem nie ukrywał, że wciąż są w kontakcie, choć daleko im do oficjalnego związku.

Zatrzymało się to na przyjaźni, bo ja jestem bardzo ostrożny, bo jestem krótko - 2 lata po rozwodzie. Ja jej powiedziałem: Nie jestem jeszcze gotów. Serce musi odpocząć. Ona wie o tym.

- mówił w rozmowie z portalem.

Henryk odwiedził Emilię w Ozorkowie, a następnie razem wybrali się nad morze - na zlot uczestników wszystkich edycji programu, który odbył się 6–7 czerwca w Sianożętach. To właśnie po tym wyjeździe ich znajomość się zakończyła.

Nie przegap: Wielki finał "Sanatorium miłości"! Wiemy, kto został królem i królową turnusu

Wpis Emilii rozpalił widzów

Choć wydawało się, że relacja uczestników "Sanatorium miłości" kwitnie, prawda okazała się zaskakująca. Niedługo po powrocie z wyjazdu, Emilia zabrała głos w mediach społecznościowych.

No i stało się. Henio po raz drugi mnie zawiódł. Podobno człowiek uczy się na błędach, więc ja właśnie odrobiłam swoją lekcję. Zaufanie jest jak szkło - raz pęknie, da się skleić, ale ślady zostają

- napisała kuracjuszka w sieci.

Emilia dała do zrozumienia, że nie chowa do Henryka urazy. To jednak nie ostudziło emocji - w komentarzach pod jego profilem zaroiło się od krytyki pod adresem mężczyzny.

Henryk przerywa milczenie

Pomponik zapytał Henryka o przebieg ostatnich dni. Mężczyzna zaznaczył, że jego relacja z Emilią nigdy nie miała poważnego charakteru - co zresztą sygnalizował już na początku maja, gdy na Facebooku informował, że nie jest w związku. Z jego słów wynika, że problemem były rozbieżne oczekiwania: Emilia liczyła na więcej, on nie czuł się gotowy, by wejść w bliższą relację.

No cóż, Emilka się zaangażowała, a ja nie. Jestem dalej singlem

- przyznał Henryk w rozmowie z Pomponikiem.

Tym samym kuracjusz rozwiał wątpliwości narastające wokół całej sprawy. A czy Wy spodziewaliście się właśnie takiego zakończenia tej historii?

5. odcinek Sanatorium miłości
Galeria zdjęć 23
Małgorzata z "Sanatorium miłości" od rana do wieczora słyszy "kocham cię"
Sonda
Oglądasz "Sanatorium miłości"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANATORIUM MIŁOŚCI