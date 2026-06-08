Co z relacją Emilki i Henryka po "Sanatorium Miłości"? Wszystko wyszło na jaw

Emilka w "Sanatorium Miłości 8"

Przebojowa Emilka wdarła się do serc fanów programu "Sanatorium Miłości". Kobieta przed laty straciła męża, który zmarł na nowotwór. Ona sama mimo to zachowała pogodę ducha, bo jak mówiła "życie jest jedno i trzeba szaleć". W programie przyszła po zabawę, ale nie zamykała się na znajomości. Poznała tam Henryka R, z którym nawiązała dosyć mocną i romantyczną relację. Choć Paweł również walczył o jej serce, kobieta stawiała na drugiego Henia. Nie patrzyła nawet na to, że mężczyzna ją rani (próba zaproszenia na randkę Ewę). Wybaczała mu kolejne postępowania.

Jakiś czas temu w rozmowie z VOX FM jeden ze znajomych pary przyznał, że Emilka z Heniem utrzymuje kontakt, ale nie chciała się z nim na "stałe wiązać"

Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości

Emilka szalała z Henrykiem

Choć Emilka deklarowała, że nie widzi stałej relacji z Heniem, regularnie wrzucała z nim wspólne zdjęcia do swoich mediów społecznościowych. Para podróżowała po Polsce, robiła live na TikToku mężczyzny, gdzie sami śmiali się ze swojej relacji. Widzowie byli wyraźnie zmieszani ich podejściem.

- Skoro ich nic romantycznego nie łączy, to czemu się tak zachowują - pytał jeden z internautów.

Emilka nie odpowiadała na takie zaczepki. Mimo to na początku czerwca wrzuciła dosyć mocny post. Okazało się, że Emilka zawiodła się drugi raz Henrykiem.

- Henio po raz drugi mnie zawiódł. Podobno człowiek uczy się na błędach, więc ja właśnie odrobiłam swoją lekcję. Zaufanie jest jak szkło - raz pęknie, da się skleić, ale ślady zostają. Ale wiecie co? Życie jest za krótkie, żeby oglądać się za siebie! Zamiast tracić energię na rozczarowania, wybieram uśmiech, dobrą zabawę i ludzi, którzy naprawdę są warci mojego czasu. A że jestem wolna? No cóż... Podobno lato dopiero się zaczyna! Tak więc głowa do góry, korona poprawiona i idę dalej. A Henio? Niech zostanie miłą lekcją na przyszłość - napisała Emilka.

Fani nie ukrywają swojego poparcia dla Emilki.

- Przecież to od początku było do przewidzenia. Henio to typ który nie zasługuje na żaden związek. Chwiejny facet, niedojrzały pomimo wieku. Narcyz - napisał jeden z fanów.

Emilka się do tego nie odnosi.