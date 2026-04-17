Wielkie love story po Sanatorium Miłości? Znamy historię spotkania Pawła z Emilką PO PROGRAMIE!

Paula Dąbrowska
2026-04-17 9:45

8. sezon "Sanatorium Miłości" jest pełny małych kłótni, ale też i ogromnych uczuć. Można śmiało powiedzieć, że nie tylko Ewa jest rozchwytywana przez mężczyzn, ale również Emilka. Ta druga choć ulegała często jednemu z Henków, bardzo lubiła też Pawła. Niedawno pochwalili się wspólnym zdjęciem z urlopu w... Jarosławcu. Jak udało nam się ustalić, spotkanie nie było przypadkowe. Wiemy, co ich łączy PO PROGRAMIE.

Sanatorium Miłości - o co chodzi?

„Sanatorium miłości” to hit TVP1, w którym seniorzy szukają uczuć i walczą ze stereotypami na temat starości. Program prowadzi Marta Manowska, a uczestnicy integrują się w uzdrowisku poprzez wspólne zadania i sport. Finałem jest bal, na którym wybiera się Króla i Królową Turnusu – to nagrody za charakter i sympatię grupy, a nie za stworzenie związku. W 8. edycji (2026 rok) w Konstancinie-Jeziornie występuje 12 osób: 6 kobiet i 6 mężczyzn. Z powodów zdrowotnych jeden z uczestników, Wiesław postanowił opuścić program. Barbara za to odeszła przez "niechęć grupy do niej samej". 

Relacja Pawła i Emilki w Sanatorium Miłości. W tle romans z Henrykiem 

Paweł nie ukrywał, że na samym początku w oko wpadła jemu od razu Ewa i Emilka. Ta pierwsza zachwyciła go przebojowością, a ta druga - otwartością. Już na samym początku zaznaczył, że chce powalczyć o relację z Emilką. Nie spodziewał się jednak, że do gry włączy się Henryk R. Mężczyzna nie ukrywał również swojego zachwytu kobietą. Paweł mimo to się nie poddawał i zabiegał o względy Emilki. Zaprosił ją nawet na randkę, jednak zawiódł ją skromnym bukietem kwiatów.

Za to między Emilką a Henrykiem R wszystko kwitło, szczególnie napięcie seksualne. Widać, że uczestnicy się sobie podobają. 

Paweł z Emilką spotkali się PO "Sanatorium Miłości". Wiemy, co ich łączy 

Paweł nie ukrywał tego, że zapraszał wszystkich uczestników w swoje rodzinne strony, czyli do Sławna. Miejscowość znajduje się zaledwie 25 km od morza. Okazało się, że na taki krótki urlop postanowiła udać się Emilka, co pokazała w swoich mediach społecznościowych. Odwiedziła Dąbki, ale udała się również do Jarosławca. Tam spotkała się z Pawłem. Jak udało nam się ustalić, to nie było przypadkowe spotkanie.

- Gdy Paweł tylko się dowiedział, że Emilka będzie w okolicy, od razu zaproponował jej zwiedzanie i spotkanie. Wiem, że miło spędził czas z Emilią. Dla niego to jednak obecnie jest głównie przyjaźń i chce o to jak najmocniej dbać - powiedział informator portalu VOX FM. 

Inne źródło potwierdziło, że Emilka ma podobne odczucia. Bardzo lubi Pawła i ceni go jako znajomego. Żadne z nich nie wypowiada się na temat tego, w jakim kierunku idzie ich relacja. 

Co z relacją Emilki z Henrykiem R? 

Wielu zaczęło sobie zadawać pytania, co w takim razie z relacją Emilki z Henrykiem R? Między nimi było ogromne napięcie w programie. Sam mężczyzna w rozmowie z "Telemagazynem" przyznał, że utrzymuje kontakt z kobietą na stopie koleżeńskiej. Jeden z Czytelników portalu VOX FM dodał, jak to wygląda.

- Z tego, co wiem, to Emilka utrzymuje kontakt z Henrykiem. On jednak nie chciał obecnie z nikim się wiązać, a ona chciała rozwijać relację w innym kierunku. Lubi zarówno Henryka R jak i Pawła, co zawsze zaznacza w rozmowach o "Sanatorium Miłości" - powiedział Czytelnik portalu VOX FM. 

