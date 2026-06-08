Szok na festiwalu! Takich kreacji nikt się nie spodziewał

Tegoroczne Opole przyciągnęło prawdziwą plejadę gwiazd. Przez kilka dni przez festiwalową scenę przewinęły się największe nazwiska polskiej muzyki i estrady. Jednak finałowy koncert przyniósł coś więcej niż tylko wzruszające występy i sentymentalne wspomnienia. W pewnym momencie uwagę widzów całkowicie przejęły kreacje artystek. Biel zdominowała scenę, a eleganckie suknie sprawiły, że amfiteatr zamienił się niemal w wybieg mody ślubnej!

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Szroeder jak księżniczka, Żak jak posągowa królowa i Bończyk niczym syrenka! Finał Opola należał do nich

Ogromne wrażenie zrobiła Ewa Błaszczyk. Aktorka i wokalistka udowodniła, że ponadczasowa elegancja nigdy nie wychodzi z mody. Jej biała kreacja przyciągała spojrzenia, a publiczność nagrodziła ją gromkimi brawami.

Nie sposób było przejść obojętnie także obok Olgi Bończyk. Gwiazda zachwyciła szykiem i kobiecością. Wielu widzów zwracało uwagę na jej nienaganną figurę. Trzeba przyznać, że od lat nic się nie zmienia!

Na scenie błyszczała także Natalia Szroeder. Młoda wokalistka po raz kolejny udowodniła, że doskonale odnajduje się zarówno w muzyce, jak i modzie. Jej biała stylizacja była jednocześnie nowoczesna i niezwykle efektowna. Wyglądała jak księżniczka z bajki.

Wielkie wrażenie zrobiła również Katarzyna Dąbrowska. Aktorka zachwyciła delikatnością i elegancją, a jej kreacja idealnie wpisała się w klimat wieczoru pełnego wspomnień i wzruszeń. Warto zwrócić uwagę również na efektowną marynarkę, którą owinęła się Dąbrowska - to właśnie ona grała pierwsze skrzypce.

Do grona najpiękniej ubranych artystek bez wątpienia dołączyła Katarzyna Żak. Widzowie zgodnie podkreślali, że prezentowała się zjawiskowo. 62-latka zaprezentowała swoje wokalne umiejętności podczas koncertu "Kiedy mnie już nie będzie".

Na koniec swoje pięć minut miała Hanna Śleszyńska. Aktorka udowodniła, że styl i klasa nie mają wieku. Jej obecność na scenie przyciągała spojrzenia równie mocno, jak największe muzyczne gwiazdy wieczoru.

Która stylizacja podobała wam się najbardziej?

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Zobacz naszą galerię: Szroeder jak księżniczka, Żak jak posągowa królowa i Bończyk niczym syrenka! Finał Opola należał do nich

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