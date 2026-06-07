Bez niego by nie było największych hitów Lady Pank! Andrzej Mogielnicki musiał pojawić się w Opolu na 45. urodzinach zespołu

Lady Pank świętuje 45. urodziny w Opolu

Na 7 czerwca organizatorzy festiwalu w Opolu zaplanowali wyjątkowy jubileusz. Podczas święta polskiej piosenki swoje urodziny świętował zespół Lady Pank. Widzowie przed telewizorami oraz publiczność zgromadzona w opolskim amfiteatrze usłyszeli największe przeboje kultowej grupy, która powstała aż 45 lat temu i wciąż występuje! Od 32 lat muzycy dają show w niezmienionym składzie: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz. Lista byłych członków grupy jest długa, ale ta czwórka wspólnie gra i śpiewa od 1992 roku.

W tym gronie nie ma jednak bardzo ważnej osoby, której artyści z Lady Pank postanowili podziękować wprost z opolskiej sceny. Mowa o Andrzeju Mogielnickim, twórcy największych hitów zespołu.

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Bez niego by nie było Lady Pank!

Andrzej Mogielnicki skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ale już od lat 70. związał się zawodowo z muzyką. Pisał m.in. dla Budki Suflera, Izabeli Trojanowskiej i wielu innych wykonawców. Jego związek z Lady Pank jest szczególny, ponieważ w 1981 roku założył zespół wspólnie z Janem Borysewiczem! Mogielnicki nigdy nie był muzykiem scenicznym grupy, lecz odpowiadał za słowa wielu największych hitów i współtworzył jej artystyczną tożsamość. To właśnie on napisał teksty do takich przebojów Lady Pank jak "Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero", "Tańcz, głupia tańcz", "Zamki na piasku" czy "Strach się bać".

W pierwszej połowie lat 80. był głównym autorem tekstów zespołu i producentem jego działalności. Wielu fanów uważa, że charakterystyczny styl Lady Pank, pełen ironii czy metafor, jest w dużej mierze jego zasługą. W 1986 r. rozstał się z grupą, jednak okazjonalnie wracał do pisania dla zespołu. W Opolu zasiadł w amfiteatrze i został pięknie uhonorowany.

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Andrzeju, dziękuję ci za wszystko, kocham cię, bez ciebie by to się nie udało. Jesteś wielki, naprawdę, dziękuję ci pięknie, I love you - mówił z opolskiej sceny Jan Borysewicz, który chwilę później odebrał urodzinową nagrodę od TVP.

Dodał, mówiąc o muzykach, którzy "przewinęli" się przez Lady Pank:

Czasami trzeba się rozstać, żeby było lepiej.

Sam Mogielnicki, spytany o pisanie kultowych tekstów, wyznał:

Trzeba było pisać z serca, ale filtrować to przez umysł oczywiście, bo tak zwykle się pracuje.

Zdradził też, że czasem pisał dla Lady Pank, bo usłyszał od muzyków:

Stary, napisz tekst, bo nie mamy 5 minut repertuaru.

"Więc siadałem i pisałem" - skwitował.

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