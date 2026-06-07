Bez jednej wpadki! Była królową stylizacji w Opolu. Ile to kosztowało?

Agnieszka Woźniak-Starak, słynna dziennikarka i prezenterka od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie, ale podczas tegorocznego Opola potwierdziła, że jej wyczucie stylu jest na najwyższym poziomie. Każda z kreacji była dopracowana, spójna i idealnie dopasowana do okazji.

Zapowiadała każdy koncert w Opolu

Woźniak-Starak zapowiadała każdy koncert podczas 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pojawiała się na samym początku i nadawała ton całej imprezie. Każda stylizacja, w której wystąpiła była niezwykła - zobacz TO w naszej galerii zdjęć.

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Jednym z najmocniejszych modowych akcentów Woźniak-Starak okazała się czarna, gorsetowa suknia bez ramiączek. Minimalistyczna góra pięknie eksponowała ramiona, a połyskujący dół dodawał całości scenicznego charakteru. Stylizację uzupełniła efektowna biżuteria i prosta fryzura, dzięki czemu całość wyglądała niezwykle elegancko.

Szaleństwo też było

Równie duże wrażenie zrobiła śnieżnobiała suknia na jedno ramię. Klasyczna forma, subtelne drapowania i oszczędne dodatki stworzyły stylizację, która udowodniła, że mniej znaczy więcej. Woźniak-Starak postawiła na ponadczasową elegancję, a efekt był zachwycający.

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Nie zabrakło także odrobiny szaleństwa. Intensywnie różowa kreacja z wysokim rozcięciem przyciągała spojrzenia już z daleka. Mocny kolor świetnie współgrał z jasnymi włosami prezenterki, a nowoczesny fason podkreślał jej smukłą sylwetkę. To była jedna z tych stylizacji, o których mówi się jeszcze długo po zakończeniu imprezy.

Na scenie dziennikarka zachwyciła również w czarnej kreacji z gorsetową górą i bogato zdobionym, błyszczącym dołem. Efektowna, ale pozbawiona przesady stylizacja doskonale wpisywała się w charakter festiwalowego wieczoru.

Królowa opolskich stylizacji?

Choć w Opolu nie brakowało modnych gwiazd, to właśnie Agnieszka Woźniak-Starak może pochwalić się wyjątkową regularnością. Każda jej stylizacja trafiała w punkt, a kolejne wyjścia tylko potwierdzały, że jest jedną z największych ikon elegancji w polskich mediach. W tym roku trudno znaleźć konkurentkę, która równie konsekwentnie zachwycałaby modowymi wyborami. To właśnie ona zasłużyła na nieoficjalny tytuł królowej stylizacji festiwalu w Opolu.

Na pytanie, ile kosztowały opolskie stylizacje Woźniak-Starak na razie nie ma odpowiedzi. Gwiazda chroni tego typu informacje. Dotychczas nie ujawniła też, jak udało jej się zachować nienaruszoną młodość i urodę przez wiele lat.

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