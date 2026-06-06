Totalnie wzruszające wykonanie "Autobiografii" w Opolu! Ludzie płakali i śpiewali

Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu upłynął pod znakiem koncertu "Autobiografia", poświęconego twórczości Bogdana Olewicza. Autor tekstów największych, legendarnych polskich przebojów skończył 80 lat i opolska scena oddała mu hołd. Cóż to był za koncert!

Na scenie zabrzmiały legendarne przeboje, które przez lata śpiewała cała Polska, a publiczność mogła nie tylko wsłuchać się w ponadczasowe utwory, ale także podziwiać efektowne stylizacje gwiazd.

Ludzie płakali i śpiewali

Kulminacyjnym momentem wieczoru był występ trzech wokalistów, którzy zaśpiewali legendarną "Autobiografię". Cała publiczność w Opolu w tym momencie wstała i śpiewała razem z gwiazdami! Realizatorzy telewizyjni pokazywali, jak ludzie płakali rzewnymi łzami! Nic dziwnego, że po tym wykonaniu nie milkły brawa. Takiego wzruszenia nie da się zaplanować. To słowa, muzyka słynnego hitu Perfectu i wykonanie wspaniałych wokalistów: Macieja Balcara, Łukasza Drapały i Kuby Badacha, poniosły tę pieśń w świat. Brawo! Te sceny, które już przeszły do historii zobaczysz w naszej galerii zdjęć!

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Koncert otworzyła Krystyna Prońko, wykonując swój wielki przebój "Jesteś lekiem na całe zło". Artystka zachwyciła publiczność nie tylko formą wokalną, ale także elegancką szarą suknią wieczorową. Chwilę później Ola Budka i Marek Niedźwiecki zapowiedzieli Kamila Bednarka, który zmierzył się z utworem "Wielka miłość" Seweryna Krajewskiego.

"Autobiografia" pozamiatała Opole

Na scenie pojawili się także Krzysztof Cugowski z piosenką "Ratujmy co się da" oraz Alicja Szemplińska i Mietek Szcześniak, którzy wspólnie wykonali "Moje jedyne marzenie". Wyjątkowe wrażenie zrobiła również Alicja Majewska. Ubrana w śnieżnobiałą kreację, przy akompaniamencie chóru odzianego w czerń, przeniosła widzów do czasów największych przebojów polskiej muzyki.

Wśród wykonawców nie zabrakło także Haliny Mlynkovej, która zaśpiewała wzruszającą balladę "Julia i ja". Artystka postawiła na efektowną czarną stylizację. Z kolei Olga Szomańska ożywiła scenę kolorową kreacją, wyróżniając się na tle dominujących tego wieczoru czerni i bieli.

Piękne stylizacje gwiazd w Opolu

Koncert "Autobiografia" przypomniał publiczności największe utwory autorstwa Bogdana Olewicza - twórcy tekstów dla zespołu Perfect i wielu innych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Specjalnie na tę okazję znane przeboje zabrzmiały w nowych aranżacjach, a opolską scenę wypełniła prawdziwa plejada artystów. Jak prezentowali się tego wieczoru? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.

Uwagę przykuwała Agnieszka Woźniak-Starak, która pojawiła się w eleganckiej, mocno wyciętej, białej sukni. Na klasyczną czerń postawiła tymczasem Ola Budka.

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Zobacz więcej zdjęć. Totalnie wzruszający wykon "Autobiografii" w Opolu! Publiczność śpiewała i wiwatowała na stojąco!

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Sebastian Fabijański Festiwal Opole 2026