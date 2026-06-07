Ostatni dzień festiwalu w Opolu 2026! Króluje Lady Pank. Kto jeszcze się pojawił?

Opole, Opole i po Opolu. To koniec tegorocznej edycji prestiżowego festiwalu

Opole 2026 przechodzi do historii jako jedna z najbardziej różnorodnych edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej ostatnich lat. Przez cztery dni legendarna scena opolskiego amfiteatru gościła zarówno młodych debiutantów, jak i największe gwiazdy polskiej muzyki. Nie zabrakło wzruszeń, jubileuszy, wielkich przebojów i koncertów, które wywołały ogromne emocje wśród widzów przed telewizorami.

Festiwal rozpoczął się tradycyjnym konkursem Debiuty, podczas którego o uznanie publiczności i jurorów walczyli młodzi artyści marzący o wielkiej karierze. Zaraz po nim odbyły się SuperJedynki, czyli muzyczna podróż przez największe polskie przeboje.

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Na opolskiej scenie pojawili się m.in. Ralph Kaminski, Natalia Kukulska, Afromental, Dżem, Kombii, Majka Jeżowska czy Dawid Kwiatkowski. Ogromne emocje przyniósł również koncert Premiery, od lat uznawany za jeden z najważniejszych punktów programu. To właśnie tutaj artyści prezentują nowe utwory i walczą o prestiżowe nagrody. Publiczność mogła także zobaczyć specjalne koncerty jubileuszowe poświęcone wybitnym twórcom polskiej muzyki.

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Jednym z najmocniejszych momentów tegorocznego Opola był koncert "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza". Publiczność usłyszała największe przeboje autora tekstów takich hitów jak "Autobiografia" czy "Jolka, Jolka pamiętasz". Duże zainteresowanie wzbudził również jubileuszowy program kabaretu Neo-Nówka, który świętował 26-lecie działalności.

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Wielki finał 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu

Ostatni dzień festiwalu, czyli niedziela 7 czerwca, upłynie pod znakiem wyjątkowych koncertów specjalnych. Organizatorzy zaplanowali wieczór poświęcony 45. urodzinom zespołu Lady Pank i twórczości Magdy Umer oraz Agnieszki Osieckiej. Pierwsza z pań zmarła pół roku temu, a druga niebawem świętowałaby 90. urodziny.

Widzowie mogą spodziewać się ponadczasowych utworów rockowego zespołu oraz występów znanych artystów reprezentujących różne pokolenia polskiej sceny muzycznej. Będzie to sentymentalne podsumowanie czterech dni muzycznego święta i symboliczne zamknięcie opolskiego festiwalu. Jednak zanim do tego dojdzie, widzowie będą mogli przez kilka godzin bawić się w rytm ulubionych piosenek.

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Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

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