Opole 2026 - Premiery za nami! Oto wyniki konkursu, zwycięzca mógł być tylko jeden

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki liczy już z górą 63 lata. Zapoczątkowany w 1963 roku z inicjatywy Mateusza Święcickiego, Jerzego Grygolunasa i Karola Musioła (szefa Miejskiej Rady Narodowej) zaliczył tylko jedną "pauzę", gdy nie odbył się w 1982 roku z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Przez lata zmieniał swe oblicze, a nagrody dla artystów przyznawano w wielu kategoriach. Od 2017 roku są tylko dwie: Debiuty (wręczane pierwszego dnia festiwalu) i Premiery (wręczane dnia drugiego).

PRZECZYTAJ TEŻ: Doda ewakuowana z hotelu w środku nocy! Mimo tego nie traciła czasu i wsparła zwierzaki w Opolu

Opole 2026 - wyniki Premier

Premiery to nagrody dla utworów, które niedawno zadebiutowały lub miały swoją premierę podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. Zwycięzcy wyłaniani są przez profesjonalne jury z nagrodą w wysokości 35 tys. zł oraz w głosowaniu telewidzów, gdzie do wygrania jest czek na 30 tys. zł. W tym roku o nagrody walczyli:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska - "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański - "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko - "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy - "Twoje oczy"

Sargis - "Ziemia"

Maciej Skiba - "Wołam"

Kuba Szmajkowski - "Porto"

Vix.N - "Stara dusza"

Michał Wiśniewski - "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk - "Halo Houston"

Decyzją zarówno jury jak i telewidzów konkurs Premier na festiwalu w Opolu 2026 wygrał Sargis z piosenką "Ziemia". Ponadto przyznane zostały nagrody dodatkowe za tekst i muzykę od stowarzyszenia ZAiKS, które powędrowały one kolejno do Dariusza Szlagora (Vix.N) i Krzysztofa Iwaneczki. Koncert poprowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki.

Opole - poprzedni zwycięzcy Premier

W poprzednich latach w opolskim konkursie Premier zwyciężyli:

2024: jury - Józefina i Skubas / widzowie - Zabłocki Osobiście i Czesław Mozil

2023: jury - Rafał Brzozowski / widzowie - Tulia i Halina Mlynkova

2022: jury - Karolina Lizer / widzowie - Karolina Lizer

2021: jury - Natalia Zastępa / widzowie - Krystian Ochman

2020: jury - Lanberry / widzowie - Stanisława Celińska

PRZECZYTAJ TEŻ: Natalia Kukulska nie chce śpiewać piosenek swojej mamy. Prawda wyszła po latach

Koterski skomentował wyniki "Tańca z gwiazdami". Fabijański i tak wygrał?