Opole 2026 - Premiery za nami! Oto wyniki konkursu, zwycięzca mógł być tylko jeden

Kasia Kowalska
2026-06-05 22:23

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu doczekał się już 63. edycji, która ruszyła w czwartek 4 czerwca, prezentując Debiuty. Dziś, drugiego dnia festiwalu, naszedł zaś czas na konkurs Premier. Do kogo powędrowały statuetki? Zwycięzcy odebrali nagrody w dwóch kategoriach, a my prezentujemy wyniki.

Opole 2026 - Premiery za nami! Oto wyniki konkursu, zwycięzca mógł być tylko jeden

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Autor: AKPA

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki liczy już z górą 63 lata. Zapoczątkowany w 1963 roku z inicjatywy Mateusza Święcickiego, Jerzego Grygolunasa i Karola Musioła (szefa Miejskiej Rady Narodowej) zaliczył tylko jedną "pauzę", gdy nie odbył się w 1982 roku z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Przez lata zmieniał swe oblicze, a nagrody dla artystów przyznawano w wielu kategoriach. Od 2017 roku są tylko dwie: Debiuty (wręczane pierwszego dnia festiwalu) i Premiery (wręczane dnia drugiego).

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Opole 2026 - wyniki Premier

Premiery to nagrody dla utworów, które niedawno zadebiutowały lub miały swoją premierę podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. Zwycięzcy wyłaniani są przez profesjonalne jury z nagrodą w wysokości 35 tys. zł oraz w głosowaniu telewidzów, gdzie do wygrania jest czek na 30 tys. zł. W tym roku o nagrody walczyli:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska - "Fale"
  • Darya i Sebastian Fabijański - "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko - "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy - "Twoje oczy"
  • Sargis - "Ziemia"
  • Maciej Skiba - "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski - "Porto"
  • Vix.N - "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski - "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk - "Halo Houston"

Decyzją zarówno jury jak i telewidzów konkurs Premier na festiwalu w Opolu 2026 wygrał Sargis z piosenką "Ziemia". Ponadto przyznane zostały nagrody dodatkowe za tekst i muzykę od stowarzyszenia ZAiKS, które powędrowały one kolejno do Dariusza Szlagora (Vix.N) i Krzysztofa Iwaneczki. Koncert poprowadzili Paulina Chylewska i Łukasz Nowicki. 

Opole - poprzedni zwycięzcy Premier

W poprzednich latach w opolskim konkursie Premier zwyciężyli:

  • 2024: jury - Józefina i Skubas / widzowie - Zabłocki Osobiście i Czesław Mozil
  • 2023: jury - Rafał Brzozowski / widzowie - Tulia i Halina Mlynkova
  • 2022: jury - Karolina Lizer / widzowie - Karolina Lizer
  • 2021: jury - Natalia Zastępa / widzowie - Krystian Ochman
  • 2020: jury - Lanberry / widzowie - Stanisława Celińska

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