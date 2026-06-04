Opole Festiwal 2026 - poznaliśmy zwycięzcę kultowych Debiutów! To ich wybrano jako najlepszych

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu - historia

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to jeden z najważniejszych i najstarszych punktów na kulturalnej mapie Polski. Wszystko zaczęło się w 1963 roku z inicjatywy dziennikarzy Mateusza Święcickiego i Jerzego Grygolunasa oraz legendarnego Karola Musioła, ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Opolu. To właśnie dla tego wydarzenia w ekspresowym tempie wybudowano słynny Amfiteatr na Tysiącleciu. Od samego początku Opole stało się stolicą polskiej piosenki, kreując największe gwiazdy estrady. To tutaj swoje wielkie kariery rozpoczynali m.in. Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, Czesław Niemen czy Edyta Górniak.

Festiwal odbywał się nieprzerwanie co roku, z jedynym wyjątkiem w 1982 roku, kiedy to organizację uniemożliwił wprowadzony w kraju stan wojenny. Przez dekady impreza ewoluowała, wprowadzając kultowe już sekcje, takie jak Premier czy Debiuty, które do dziś wyznaczają trendy w polskiej muzyce popowej, rockowej i alternatywnej.

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Festiwal w Opolu 2026 - Debiuty

Debiuty to kultowy konkurs Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który od lat promuje młodych, obiecujących artystów. Ich zobaczyliśmy na scenie:

Martyna Baranowska – "Serce" Jacko Brango – "Inaczej nie umiem" Karolina Charko – "Hamak" Sara Girgis – "Mięknę" Michał Grobelny – "Notka" Ola Kędra – "Bój się Boga dziewczyno" Julia Wasielewska – "Chciałabym Ci powiedzieć" Małgorzata Boć – "Koniec z planem" Zespół 21 Gram – "Może tak miało być". Maja Oleśków – "Jeszcze raz".

Nagrodę im. Anny Jantar (Karolinkę) za zajęcie pierwszego miejsca w głosowaniu jury w konkursie Debiuty otrzymała Karolina Charko.

2. miejsce - Maja Oleśków.

3. miejsce - Zespół 21 Gram i Martyna Baranowska.

Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków.

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP dla zespołu 21 Gram.