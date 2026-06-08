Piotr Fronczewski kończy 80 lat. Aktor zaczynał u najlepszych, nie złamała go inwigilacja SB

Urodzony 8 czerwca 1946 roku w Łodzi, Piotr Fronczewski swoją artystyczną drogę rozpoczął bardzo wcześnie, wkraczając na scenę już jako dziecko. Talent aktorski objawił się więc bardzo wcześnie, u boku absolutnych legend polskiego teatru i kina. Mistrzowie mieli rację, później nazywając utalentowanego artystę jednym z najlepszych polskich aktorów współczesnych. Dziś w dorobku 80-letniej ikony jest ponad sto ról filmowych i serialowych.

Piotr Fronczewski kończy 80 lat. Jako dziecko zagrał z Adolfem Dymszą

Pochodzący z Łodzi artysta przeprowadził się z rodziną do Warszawy jako trzylatek. W stolicy szybko zafascynował się teatrem, trafiając jeszcze w latach 50. do spektakli realizowanych przez Teatr Telewizji. Tam pojawił się na jednej scenie z absolutnymi legendami - mistrzami aktorstwa czasów jeszcze przedwojennych. W spektaklu "Pan Vincenzo jest moim ojcem", w reżyserii Czesława Szpakowicza, niespełna 11-letni Piotr Fronczewski zagrał u boku samego Adolfa Dymszy. Później, już na studiach, jego mentorem na Akademii Teatralnej, został z kolei Marian Wyrzykowski. Edukację wyższą zakończył z wyróżnieniem, trafiając do załogi Teatru Narodowego, a następnie - wielu innych teatrów, kabaretów i oczywiście - na plany filmowe, na których pojawiał się już od końca lat 50.

Fronczewski był inwigilowany przez SB. Nie podpisał lojalki

W latach 70. wykształcony aktor grał w kolejnych filmach i spektaklach, a za swoisty przełom można uznać rolę w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy. W tym samym roku Piotr Fronczewski ożenił się, a wkrótce został ojcem dwóch córeczek. Mimo uchodzenia za majętnego gwiazdora i amanta, wcale nie cieszył się on przychylnością władz Polski Ludowej. Służba Bezpieczeństwa prowadziła akcję "Tercet", która polegała na inwigilacji członków Kabaretu Pod Egidą, w tym Fronczewskiego, ale i chociażby Krystyny Jandy. Władze PRL uważały, że artyści "lansują krytykę" życia w Polsce. Aktor wzbudził też zainteresowanie, podpisując się pod listem poparcia dla działalności KOR.

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Wielokrotnie odmówił jednak podpisania tzw. lojalki, która w zamian za współpracę miała zagwarantować mu możliwość wyjazdów za granicę. Już w latach 80. Piotr Fronczewski ponownie nie dał się zaszantażować, gdy służby chciały wykorzystać przeciwko niemu fakt zatrzymania za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu.

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Najbardziej znane role aktora

Dla wielu Polaków Piotr Fronczewski na zawsze stał się Panem Kleksem. W cyklu Krzysztofa Gradowskiego z lat 80. aktor wcielił się w tytułową rolę, podbijając serca przede wszystkim najmłodszych widzów. Z kolei w 2024 roku, w nowej wersji "Akademii Pana Kleksa, wcielił się w postać Doktora Paj-Chi-Wo. Poza wspomnianą wcześniej "Ziemią Obiecaną", najbardziej znanymi filmami z udziałem Piotra Fronczewskiego są "Konsul", "Znachor", "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy" czy "Jak rozpętałem II wojnę światową".

Nie można też nie wspomnieć o roli głowy rodziny w serialu "Rodzina zastępcza", rolach dubbingowych ani karierze muzycznej aktora jako Franek Kimono. Cała Polska bez wątpienia zna kultowy utwór "King Bruce Lee Karate Mistrz".

Dziś artysta jest szczęśliwym dziadkiem. Nie ukrywa problemów ze zdrowiem

Świętujący 80. urodziny Piotr Fronczewski jest ojcem dwóch córek, a jego wnuczka Hanna jest już pełnoletnia. O wątkach ze swojego życia osobistego aktor opowiedział chociażby w biografii "Ja, Fronczewski". Nie robi też tajemnicy ze swoich problemów kardiologicznych. Po przejściu zawału serca musiał znacznie ograniczyć swoją aktywność zawodową. Co ciekawe, mimo że jego ojciec zmarł już w latach 60., to matka Fronczewskiego dożyła sędziwego wieku 104 lat. Aktor opiekował się nią do samego końca. Jemu samemu życzymy dużo zdrowia!

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