Strażacy stracili sprzęt w gigantycznym pożarze. Teraz proszą o pomoc. „Każda wpłata pomoże nam”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-08 9:01

To była akcja, jakiej strażacy z Jadowa długo nie zapomną. W gigantycznym pożarze lasu w rejonie Międzylesia druhowie stracili część sprzętu gaśniczego, a ich wysłużony Star 266 uległ awarii. Teraz ruszyła zbiórka na nowy pojazd i odtworzenie wyposażenia strażaków!

Strażacy stracili sprzęt w gigantycznym pożarze. Teraz proszą o pomoc. „Każda wpłata pomoże nam”

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Autor: zrzutka.pl/ Materiały prasowe

Druhowie z OSP Jadów proszą o pomoc po dramatycznej akcji gaśniczej, która przerodziła się w walkę z jednym z największych pożarów lasów w regionie. Ogień wybuchł w czwartek (28 maja), w rejonie miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Początkowo zgłoszenie dotyczyło niewielkiego pożaru poszycia leśnego, jednak sytuacja błyskawicznie wymknęła się spod kontroli.

Ogromny pożar lasu pod Wołominem

Przy silnym wietrze, upale i suszy ogień rozprzestrzenił się na setki hektarów. Według służb objął około 300 hektarów lasu. Do działań skierowano ogromne siły: PSP, OSP, wojsko, policję, leśników oraz lotnictwo gaśnicze.

OSP Jadów trafiła na odcinek bojowy „Daria 1”. Jak relacjonują druhowie, nagła zmiana warunków sprawiła, że ogień przeszedł w koronny pożar wierzchołkowy i zaczął błyskawicznie zbliżać się do ich stanowisk. Zapadła decyzja o ewakuacji.

Straty w sprzęcie podczas akcji

Strażacy musieli zostawić rozwinięte linie gaśnicze i sprzęt. − W gęstym zadymieniu dosłownie w ostatniej chwili udało się dotrzeć do samochodu i wycofać go w bezpieczne miejsce. Niestety żywioł okazał się silniejszy od sprzętu. W płomieniach pozostało wyposażenie wykorzystywane podczas działań gaśniczych − relacjonują druhowie. Część wyposażenia została bezpowrotnie zniszczona przez ogień.

Mimo strat jednostka nie opuściła akcji i przez kolejne dni brała udział w dogaszaniu oraz zabezpieczaniu pogorzeliska. Równolegle ich lekki samochód dowoził wodę i zaopatrzenie dla setek strażaków.

Apel o pomoc dla OSP Jadów

Podczas działań doszło też do poważnego incydentu, zapalił się i uległ awarii Star 266, który brał udział w akcji. Pojazd został wyłączony z dalszej służby. Teraz OSP Jadów prosi o wsparcie. − Każda wpłata nawet najmniejsza, pomoże nam w odtworzeniu pełnej gotowości bojowej naszej jednostki. Za każde okazane wsparcie już dziś serdecznie dziękujemy − przekazują druhowie.

Zebrane środki mają pomóc w zakupie nowego pojazdu oraz uzupełnieniu utraconego sprzętu. Strażacy podkreślają, że mimo dramatycznych strat nadal są gotowi do działania, ale bez wsparcia odbudowa jednostki będzie ogromnym wyzwaniem.

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STRAŻ POŻARNA