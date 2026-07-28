Oblężenie na Politechnice Warszawskiej. Ten kierunek w 2026 roku nie miał sobie równych

Cyberbezpieczeństwo to absolutny hit rekrutacji 2026 na Politechnice Warszawskiej

Największym hitem tegorocznego naboru w murach stołecznej uczelni technicznej okazała się edukacja w zakresie ochrony w sieci. O pojedynczy indeks na cyberbezpieczeństwie rywalizowało niemal 15 chętnych, co świadczy o potężnym zapotrzebowaniu na wiedzę z obszaru zabezpieczania cyfrowych baz danych.

Ogromne zainteresowanie tą ścieżką kształcenia ma swoje racjonalne uzasadnienie. Błyskawiczny postęp algorytmów sztucznej inteligencji i nieustanne przenoszenie biznesu do strefy wirtualnej generują gigantyczne zapotrzebowanie na ekspertów od systemów IT, którzy bez problemu znajdą dzisiaj świetnie płatną pracę.

Jakie jeszcze kierunki na Politechnice Warszawskiej przeżywają oblężenie

Zacięta walka o przyjęcie toczyła się ponadto na kilku innych profilach związanych z inżynierią oraz światem biznesu. Na czele zestawienia największego zainteresowania widnieją następujące dziedziny:

Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa (prawie 15 zgłoszeń na jedno wolne miejsce)

Studia z mechaniki i projektowania maszyn (nieco ponad 10 chętnych na pozycję)

Profil związany z zarządzaniem (blisko 10 osób walczących o jeden indeks)

Kierunek inżynierii biomedycznej (dokładnie 9,22 kandydata na wyznaczone miejsce)

Druga gałąź inżynierii biomedycznej (przyciągająca 9,16 aplikacji na miejsce).

Powyższe zestawienie stanowi jasny dowód na to, że młodzi ludzie szukają programów nauczania skutecznie spajających twardą wiedzę inżynieryjną z kompetencjami pożądanymi przez wielkie korporacje.

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Politechnika Warszawska ujawnia nowe trendy wśród maturzystów

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