Oblężenie na Politechnice Warszawskiej. Ten kierunek w 2026 roku nie miał sobie równych

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-28 7:15

Absolwenci szkół średnich masowo wybierają ścieżki edukacyjne oparte na nowych technologiach oraz inżynierii. Dobitnie udowadnia to najnowsze podsumowanie naboru na Politechnikę Warszawską, gdzie na najbardziej obleganych wydziałach o jeden indeks walczyła kilkunastoosobowa grupa kandydatów.

Studenci siedzący w dużej auli podczas wykładu. O oblężeniu Politechniki Warszawskiej przeczytasz na SE.
Autor: Matej Kastelic/ Shutterstock

Cyberbezpieczeństwo to absolutny hit rekrutacji 2026 na Politechnice Warszawskiej

Największym hitem tegorocznego naboru w murach stołecznej uczelni technicznej okazała się edukacja w zakresie ochrony w sieci. O pojedynczy indeks na cyberbezpieczeństwie rywalizowało niemal 15 chętnych, co świadczy o potężnym zapotrzebowaniu na wiedzę z obszaru zabezpieczania cyfrowych baz danych.

Ogromne zainteresowanie tą ścieżką kształcenia ma swoje racjonalne uzasadnienie. Błyskawiczny postęp algorytmów sztucznej inteligencji i nieustanne przenoszenie biznesu do strefy wirtualnej generują gigantyczne zapotrzebowanie na ekspertów od systemów IT, którzy bez problemu znajdą dzisiaj świetnie płatną pracę.

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Jakie jeszcze kierunki na Politechnice Warszawskiej przeżywają oblężenie

Zacięta walka o przyjęcie toczyła się ponadto na kilku innych profilach związanych z inżynierią oraz światem biznesu. Na czele zestawienia największego zainteresowania widnieją następujące dziedziny:

  • Edukacja z zakresu cyberbezpieczeństwa (prawie 15 zgłoszeń na jedno wolne miejsce)
  • Studia z mechaniki i projektowania maszyn (nieco ponad 10 chętnych na pozycję)
  • Profil związany z zarządzaniem (blisko 10 osób walczących o jeden indeks)
  • Kierunek inżynierii biomedycznej (dokładnie 9,22 kandydata na wyznaczone miejsce)
  • Druga gałąź inżynierii biomedycznej (przyciągająca 9,16 aplikacji na miejsce).

Powyższe zestawienie stanowi jasny dowód na to, że młodzi ludzie szukają programów nauczania skutecznie spajających twardą wiedzę inżynieryjną z kompetencjami pożądanymi przez wielkie korporacje.

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