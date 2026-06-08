Na golasa wskoczyły do jeziora w Tatrach. Turyści w szoku, jest nagranie!

Dwie czeskie turystki zignorowały zasady ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, kąpiąc się nago w jeziorze na chronionym obszarze.

Ich wybryk, uwieczniony na nagraniu i udostępniony w sieci, wywołał falę oburzenia.

Dowiedz się, dlaczego kąpiel w tatrzańskich jeziorach stanowi poważne zagrożenie dla unikatowych reliktów glacjalnych i delikatnego ekosystemu.

Dwie Czeszki na golasa wskoczyły do tatrzańskiego jeziora

W niedzielę, 7 czerwca, złapano turystki, które postanowiły zejść ze szlaku, wejść na jeden z chronionych terenów i schłodzić się wodach jednego z jezior leżących w Tatrzańskim Parku Narodowym, po słowackiej stronie Tatr. Teren jest objęty ścisłą ochroną ze względu na swoją unikalną faunę i florę. Dwie Czeszki nic sobie jednak z tego nie zrobiły, rozebrały się do naga i wskoczyły do stawu. Całe zajście zostało nagrane i błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych. Zamieszczono je na fanpage'u TATRY. "Za naruszenie zasad ochrony przyrody można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 300 euro" - możemy tam przeczytać. "Prosimy wszystkich odwiedzających Tatry o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie parku narodowego".

W komentarzach burza. "Po co chodzą na łono natury, skoro tego nie doceniają? Niech moczą tyłki na basenie!"; "Nie wierzę, że nie wiedziały gdzie są, że są na obszarze chronionym, ale ludzka bezczelność nie zna granic"; "Po prostu czysta głupota. Umysłu nie można narysować, to nie brwi" - można przeczytać.

"Unikatowe relikty i gatunki endemiczne"

"Jeziora i potoki tatrzańskie stanowią wrażliwy ekosystem, będący siedliskiem wielu gatunków drobnych zwierząt, unikatowych reliktów glacjalnych czy gatunków endemicznych, zamieszkujących tylko określone obszary, gdzie nawet niewielkie zmiany w środowisku mogą doprowadzić do ich wyginięcia. Te zimnolubne gatunki znalazły schronienie w epoce lodowcowej właśnie w wyższych partiach tatrzańskich jezior. Do znanych gatunków należą chroniony relikt glacjalny – skrzelogłówka (Branchinecta paludosa) oraz relikt glacjalny – widłonóg (Cyclops abyssorum). Kąpiel w jeziorach ma negatywny wpływ na ich ogólny stan w dłuższej perspektywie" - można przeczytać na stronie Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej.