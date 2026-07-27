15-latek aresztowany w sprawie strzelaniny. Zginęły w niej trzy osoby

Trzy ofiary strzelaniny w Seattle

W niedziele, 26 lipca w Seattle (stan Waszyngton w północno-zachodniej części USA) doszło do strzelaniny, w której zginęły trzy osoby, a co najmniej cztery zostały ranne.

W poniedziałek władze miasta przekazały, że do sprawy zatrzymano 15-latka. Drugi podejrzany jest wciąż poszukiwany przez służby.

Nastolatek przebywa w ośrodku dla nieletnich w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących broni palnej oraz napaści pierwszego stopnia - poinformowała agencja AP.

Już w poniedziałek po południu czasu lokalnego 15-latek ma stanąć przed sądem — powiedziała burmistrz Katie Wilson podczas konferencji prasowej.

Dwóch strzelców zabiło 3 osoby

Strzały padły około godz. 18 czasu miejscowego w niedzielę, pod koniec popularnego trzydniowego festiwalu kulinarnego odbywającego się w mieście. Według śledczych dwaj podejrzani strzelali do siebie nawzajem.

W wyniku strzelaniny dwie osoby zginęły na miejscu, a trzecia zmarła w szpitalu. Cztery osoby ranne, w tym dwuletni chłopiec, trafiły do szpitala. Stan dziecka w poniedziałek określano jako zadowalający. Pozostali poszkodowani zostali wypisani ze szpitala.

Strzelanina pod Hamburgiem. Nie żyje pięć osób:

4