Ostaszewska nie gryzła się w język! Jej wypowiedź o LGBT rozpaliła sieć

Mocne słowa Ostaszewskiej o adopcji dzieci! Jedni ją popierają, inni krytykują

Maja Ostaszewska od lat nie unika tematów, które budzą emocje. Gwiazda wielokrotnie zabierała głos w sprawach społecznych i światopoglądowych, a jej wypowiedzi często wywoływały gorące dyskusje. Tym razem aktorka ponownie postanowiła powiedzieć wprost, co myśli o prawach osób LGBT. Okazją do rozmowy stała się premiera nowego serialu, w którym jeden z głównych wątków dotyczy życia młodego mężczyzny mierzącego się z odpowiedzialnością za dziecko po rodzinnej tragedii. Tematyka produkcji skłoniła aktorkę do szerszej refleksji nad sytuacją par jednopłciowych w Polsce.

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Aktorka mówi wprost o adopcji dzieci! Burza po wywiadzie Ostaszewskiej

Maja Ostaszewska nie ukrywa, że jej zdaniem wszyscy obywatele powinni mieć równe prawa bez względu na orientację seksualną. Aktorka przyznała, że nie widzi powodów, dla których pary jednopłciowe miałyby być pozbawione możliwości zawierania małżeństw czy wychowywania dzieci. Gwiazda zwróciła uwagę, że często w publicznej debacie pojawia się argument o zagrożeniu dla tzw. tradycyjnej rodziny. Według niej takie obawy są bezpodstawne.

Zdecydowanie jestem za pełnią praw i nie rozumiem, dlaczego mojej rodzinie, która - można by rzec - jest tradycyjną rodziną, gdzie razem z moim partnerem wychowujemy dwójkę dzieci, miałoby zagrażać to, że pary nieheteronormatywne mają również prawa do zawierania związków małżeńskich czy adopcji dzieci - powiedziała w wywiadzie dla portalu plejada.pl.

Aktorka podkreśla, że sama funkcjonuje w klasycznym modelu rodziny i nie dostrzega żadnego związku między własnym życiem a ograniczaniem praw innych ludzi. Jej zdaniem rozszerzenie praw dla osób nieheteronormatywnych nie odbiera niczego rodzinom funkcjonującym w tradycyjnym modelu.

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Jeszcze mocniej zabrzmiały jej słowa dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Ostaszewska zwróciła uwagę, że problemy związane z przemocą czy zaniedbaniami nie wynikają z orientacji seksualnej rodziców. Jak zaznaczyła, tragedie i dramaty rodzinne zdarzają się w bardzo różnych domach, dlatego zamiast tworzyć podziały, warto skupić się na skuteczniejszej ochronie najmłodszych.

To, co jest wielkim problemem, to jest to, jak radzimy sobie w naszym kraju z przemocą. Jak wiemy, przemoc - jeśli pojawia się w rodzinach - nie ma nic wspólnego z orientacją rodziców, z tożsamością rodziców. Bardzo dużo sytuacji tragicznych, przemocowych odbywa się w rodzinach tradycyjnych i powinniśmy nie budować sztucznych demonów, tylko polepszać cały czas ten system reagowania, kiedy mamy sygnały, że dziecku dzieje się krzywda, bo ta krzywda może się zdarzyć w każdym domu, i hetero i nieheteronormatywnym - powiedziała Ostaszewska w tym samym wywiadzie.

Aktorka uważa, że najważniejsze powinno być dobro dziecka, a nie uprzedzenia wobec osób, które chciałyby stworzyć mu bezpieczny i kochający dom. Jej zdaniem społeczeństwo powinno prowadzić spokojną, merytoryczną dyskusję, zamiast kierować się stereotypami.

Mamy w Polsce taki casus, że często zdarza się, że ludzie krytykują coś, czego w ogóle nie widzieli. Sama tego doświadczyłam przy okazji różnych projektów. [...] Bardzo zachęcam - zobaczcie państwo ten serial. Z jednej strony może nie każdy będzie na to gotowy, z drugiej, uważam, że jedną z cech sztuki jest mówienie o naszej rzeczywistości, zabieranie głosu, dawanie świadectwa, więc jak najbardziej uważam, że takie spektakle, seriale, filmy są potrzebne - przyznała Plejadzie gwiazda.

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