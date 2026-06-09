Plejada gwiazd promuje nowy serial "Proud". Elegancka Ostaszewska i Lamparska, która odsłoniła ramię oraz nogi

Serial "Proud" z Ignacym Lissem zdobywa prestiżowe nagrody we Francji

Polscy widzowie dopiero czekają na możliwość obejrzenia tej produkcji, podczas gdy tytuł zdążył już zyskać ogromne uznanie na arenie międzynarodowej. Światowa publiczność po raz pierwszy zobaczyła dzieło w marcu 2026 roku we francuskim Lille podczas festiwalu Series Mania, gdzie twórcy otrzymali nagrodę Grand Prix dla najlepszego serialu, a statuetkę dla najlepszego aktora odebrał grający główną rolę Ignacy Liss. Krytycy zgodnie podkreślają, że jest to niewątpliwie jeden z największych sukcesów naszego rodzimego rynku w ciągu kilku ubiegłych lat.

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Za kamerą stanął Karol Klementewicz, który napisał scenariusz wspólnie z Moniką Pęcikiewicz. Ścieżkę dźwiękową skomponował Łukasz Targosz, natomiast obowiązki producenta powierzono Bogumiłowi Lipskiemu. Projekt został zrealizowany przez TVN Warner Bros. Discovery i Magnolia Films w formie ośmioodcinkowego cyklu. Polska premiera pierwszego epizodu na platformie HBO Max zaplanowana jest na piątek 12 czerwca 2026 roku, a finałowa odsłona zadebiutuje w serwisie 31 lipca.

O czym opowiada nowy polski serial "Proud"?

Fabuła koncentruje się na losach Filipa, czyli niezwykle lekkomyślnego i beztroskiego geja, który jest święcie przekonany o własnej nieomylności i całkowitym panowaniu nad swoim życiem. Ignacy Liss wciela się w postać pracującego jako model chłopaka o skłonnościach do nieustannego imprezowania. Sytuacja zmienia się diametralnie w momencie wystąpienia nagłej tragedii rodzinnej, która zmusza go do całkowitego przewartościowania dotychczasowego postępowania. Główny bohater staje przed ogromnym wyzwaniem i musi skonfrontować się z własnymi słabościami, uprzedzeniami społeczeństwa oraz wzięciem odpowiedzialności za najbliższych.

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Modowe show na ściance "Proud". Gwiazdy postawiły na klasykę i odważne akcenty

Premiera jednego z najgłośniejszych polskich seriali tego roku była nie tylko świętem kina, ale i prawdziwym pokazem stylu. Twórcy i obsada "Proud" zaprezentowali się przed mediami w stylizacjach, w których eleganckie minimalistyczne propozycje przeplatały się z odważniejszymi, modowymi akcentami. Gwiazdy postawiły na różnorodność. Dominowała ponadczasowa czerń i biel. Panie sięgnęły po sprawdzone rozwiązania: małą czarną w kilku odsłonach jak Magdalena Lamparska czy Sylwia Boroń lub kremowy garnitur w stylu oversize na jaki zdecydowała się Maja Ostaszewska.

Maja Ostaszewska i Magdalena Lamparska promują serial "Proud" HBO Max

Podczas oficjalnego spotkania z prasą pojawiła się niemal cała ekipa pracująca nad tytułem. Przed obiektywami zaprezentował się oczywiście odtwórca kluczowej postaci, czyli Ignacy Liss, ale na wydarzeniu nie zabrakło również imponującego grona znakomitych artystów. W obsadzie znaleźli się między innymi Maria Sobocińska, Maja Ostaszewska, Tamara Arciuch, Paulina Holtz oraz Magdalena Lamparska. Zespół aktorski uzupełniają także Sylwia Boroń, Kamil Studnicki, Mateusz Więcławek oraz Marcin Miodek.

Na uroczystości obecne były również osoby stojące za stworzeniem całej koncepcji wizualnej i fabularnej, czyli reżyser Karol Klementewicz, kompozytor Łukasz Targosz, główny producent Bogumił Lipski oraz odpowiadająca za stroje Zofia Komasa.

Aktorzy oraz twórcy uśmiechali się szeroko na tle błękitno-różowej ścianki ozdobionej logo HBO Max, a ich ubiór łączył w sobie zarówno pełną elegancję, jak i drobne elementy sportowe. Różnorodność strojów idealnie oddawała swobodną i radosną atmosferę, która towarzyszyła całemu wydarzeniu promocyjnemu.

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