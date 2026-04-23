Nowy polski serial zachwycił za granicą. W obsadzie duże gwiazdy, w tym Joanna Kulig

Włodarze serwisu streamingowego HBO Max nie zwalniają tempa, konsekwentnie stawiając na polskie projekty. Wcześniej widzowie mogli śledzić mroczną "Odwilż", powściągliwy "Przesmyk" czy odważne "Piekło kobiet", które podejmowało drażliwy temat aborcji. Najnowszą propozycją giganta jest obyczajowa produkcja "Proud" kładąca duży nacisk na środowisko LGBTQ+. Projekt zdążył już zaistnieć na arenie międzynarodowej, święcąc triumfy na francuskim festiwalu Series Mania w Lille. Twórcy wrócili stamtąd z głównym trofeum, a nagroda dla najlepszego aktora powędrowała w ręce odtwórcy pierwszoplanowej roli, Ignacego Lissa.

O czym opowiada serial "Proud"? Głównym bohaterem jest młody gej

Produkcja przybliża losy Filipa, w którego wciela się Ignacy Liss. Bohater to niezwykle pewny siebie, a miejscami wręcz bezczelny młody gej pracujący jako model. Na zewnątrz tryska arogancją i zachwyca urodą, ukrywając tym samym głębokie kompleksy. Jego beztroska codzienność kończy się bezpowrotnie w momencie niespodziewanej rodzinnej tragedii. Mężczyzna nagle musi przejąć opiekę nad małym dzieckiem, co brutalnie zderza się z jego dotychczasowym, swobodnym stylem bycia. Przed protagonistą staje szalenie trudne wyzwanie – próba pogodzenia pragnienia wolności z całkowicie nowymi obowiązkami, a także walka ze społecznymi uprzedzeniami, poczuciem winy i własnymi słabościami.

HBO Max publikuje pierwsze zdjęcia promocyjne z serialu "Proud"

Twórcy oraz platforma streamingowa udostępnili już do wglądu premierowe materiały wizualne z tej wyczekiwanej, polskiej produkcji, które pozwalają widzom zapoznać się z klimatem nadchodzącego dramatu obyczajowego.

Plejada gwiazd w "Proud". U boku Ignacego Lissa wystąpią bardzo znane nazwiska

Twórcy skompletowali niezwykle silną i rozpoznawalną ekipę aktorską. Na ekranie głównemu bohaterowi towarzyszyć będą między innymi Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, a także Paulina Holtz i Mateusz Więcławek. Oprócz nich w podstawowej obsadzie znaleźli się Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Sylwia Boroń, Amelia Fijałkowska oraz Paweł Tomaszewski. Lista płac obejmuje ponadto plejadę ról drugoplanowych, w które wcielili się chociażby Magdalena Lamparska, Mateusz Janicki, Kamil Szeptycki, Dariusz Toczek, Joanna Balasz czy Helena Urbańska. Zebrano ogromny przekrój talentów rodzimego kina i telewizji.

Kiedy "Proud" trafi na ekrany? Platforma streamingowa potwierdza miesiąc premiery

Na debiut tego tytułu widzowie nie będą musieli długo czekać. Serial składający się z ośmiu epizodów zadebiutuje w ofercie HBO Max już w czerwcu bieżącego roku, choć konkretny dzień miesiąca nie został jeszcze dokładnie sprecyzowany. Za kamerą stanął Karol Klementewicz, znany m.in. z "Rodzinki.pl", który wspólnie z Moniką Pęcikiewicz stworzył także scenariusz. Za warstwę wizualną i zdjęcia odpowiada operatorka Weronika Bilska. Produkcją zajęli się niezwykle doświadczeni fachowcy w branży – producentem nadzorującym z ramienia HBO jest Bogumił Lipski, pracujący wcześniej przy takich telewizyjnych hitach jak "Wataha" czy "Odwilż", natomiast za produkcję wykonawczą z ramienia Magnolia Films odpowiada Andrzej Besztak, kojarzony m.in. ze "Ślepnąc od świateł" oraz "Warszawianki".

