Komendant policji z Warszawy po alkoholu spowodował kolizję. Policja wydała komunikat

Kamil Durajczyk
2026-04-23 9:54

Komendant policji z Warszawy spowodował kolizję pod wpływem alkoholu, co skutkowało natychmiastowym odwołaniem ze stanowiska Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji. Mężczyzna odpowie za swoje czyny karnie i dyscyplinarnie, a także zostanie wydalony ze służby. Stołeczna Policja podkreśla, że nie toleruje zachowań niezgodnych z prawem i etyką.

Autor: Marta Rajewska/ Archiwum prywatne policja

Komendant jechał na podwójnym gazie i spowodował kolizję

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV obejmująca swym zasięgiem dwie duże stołeczne dzielnice - Wolę i Bemowo, wydała w czwartek, 23 kwietnia pilny komunikat. 

Dowiadujemy się z niego, że ze skutkiem natychmiastowym odwołany został ze stanowiska Zastępca Komendanta Rejonowego Policji.

Co jest powodem tak nagłej decyzji? Okazuje się, że w środę, 22 kwietnia, wieczorem funkcjonariusz w czasie wolnym od służby kierując samochodem, doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Jak się okazało, znajdował się w trakcie tego zdarzenia pod wpływem alkoholu. Została mu pobrana także krew do dalszych badań.

Dymisja z pełnionej funkcji to nie koniec konsekwencji dla dotychczasowego zastępcy komendanta. Wobec mężczyzny wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby; funkcjonariusz poniesie także odpowiedzialność karną.

KRP Warszawa IV podkreśliło w wydanym komunikacie, że w jednostkach garnizonu stołecznego Policji nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem oraz zasadami etycznymi służby. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich funkcjonariuszy niezależnie od ich stopnia i zajmowanego stanowiska.

