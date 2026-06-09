Spotkanie z Leszkiem Millerem w Warszawie: Poznaj kulisy władzy

Dziś były premier, kończąc swoją wieloletnią karierę na własnych warunkach, postanowił ostatecznie rozliczyć się z przeszłością i odkryć karty, o których inni woleliby milczeć. Książka „Alfabet Millera” to brawurowa, osobista wersja historii ostatniego półwiecza w polskiej polityce, będąca owocem ponad pięćdziesięciu godzin szczerych rozmów Leszka Millera z dziennikarzem Jackiem Prusinowskim. Podczas spotkania w Warszawie autorzy opowiedzą o kulisach powstawania tej publikacji oraz o wydarzeniach, które zmieniały Polskę.

50 lat historii pisanej bez cenzury

Książka „Alfabet Millera” to nie jest sucha kronika wydarzeń. To osobista, brawurowa wersja półwiecza polskiej polityki, spisana podczas ponad 50 godzin szczerych rozmów z dziennikarzem Jackiem Prusinowskim. Leszek Miller, znany jako „żelazny kanclerz”, dziś z perspektywy politycznego emeryta i cenionego analityka, przebija bańki informacyjne i mówi dokładnie to, co myśli.Na spotkaniu usłyszycie o sprawach, które do dziś elektryzują opinię publiczną:

Słynne starcia i cięte riposty: Dlaczego były premier uważa, że „przeszacował” Zbigniewa Ziobrę, nazywając go „zerem”?

Dlaczego były premier uważa, że „przeszacował” Zbigniewa Ziobrę, nazywając go „zerem”? Kulisy wielkiej władzy: Jak naprawdę wyglądały negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej i dlaczego Jacques Chirac sugerował nam, byśmy „siedzieli cicho”?

Jak naprawdę wyglądały negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej i dlaczego Jacques Chirac sugerował nam, byśmy „siedzieli cicho”? „Szorstka przyjaźń”: Co tak naprawdę zabiło relację Millera z Aleksandrem Kwaśniewskim i dlaczego dawni koledzy z „Zatoki Czerwonych Świń” dziś ze sobą nie rozmawiają?

Emocje, skandale i test na życie

„Alfabet Millera” to także masa niepublikowanych dotąd anegdot i osobistych dramatów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, co czuł premier, leżąc na leśnym mchu po katastrofie helikoptera i przeprowadzając swój własny „test palców”, by sprawdzić, czy nie został sparaliżowany. Nie zabraknie również wątków lifestylowych: od sekretnej zupy kapuścianej liderów lewicy, przez barwne bankiety u Jerzego Urbana ze striptizerkami i wężami, aż po bolesny koniec „szorstkiej przyjaźni” z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Dołącz do dyskusji – zapytaj premiera o wszystko

Wydarzenie w hotelu Bellotto to unikalna okazja do bezpośredniej dyskusji. Każdy uczestnik będzie mógł zadać pytanie autorom, co przy obecnym, bezkompromisowym podejściu Leszka Millera do dzisiejszej sceny politycznej, gwarantuje wieczór pełen merytorycznych emocji.