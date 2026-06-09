21 osób z zarzutami, a to nie koniec! Policja rozbiła mafię samochodową

Kolejne uderzenie w przestępczość samochodową na Mazowszu

To kolejny etap wielkiego śledztwa prowadzonego od 2023 roku pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 29 do 50 lat. W działania zaangażowano także policyjnych kontrterrorystów, funkcjonariuszy zwalczających przestępczość pseudokibiców, narkotykową, gospodarczą i terror kryminalny oraz funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas akcji przeprowadzono sześć przeszukań na posesjach w powiecie wołomińskim. Policjanci zabezpieczyli liczne części i podzespoły samochodowe, a także dwie Toyoty, co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa. To Toyota Corolla o wartości około 75 tys. zł oraz Toyota Yaris warta około 90 tys. zł.

Śledczy znaleźli również urządzenie elektroniczne wykorzystywane do kradzieży pojazdów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także gotówkę w kwocie 6800 zł oraz 600 euro.

Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej

W kolejnych dniach do sprawy doprowadzono także trzech podejrzanych przebywających już w aresztach śledczych. Łącznie usłyszeli oni dziesiątki zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem samochodów, paserstwa, posiadania broni i amunicji bez zezwolenia oraz udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Jak informują śledczy, w prowadzonym od 2023 roku postępowaniu zarzuty usłyszało już 21 osób. Obejmują one m.in. udział w grupie przestępczej, kradzieże samochodów, paserstwo części, wyłudzanie odszkodowań z fikcyjnych kolizji oraz przestępstwa związane z bronią palną. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

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