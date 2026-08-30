Tak Nawrocki spędza niedzielę w Juracie! Prezydent ruszył do biegu. Jest NAGRANIE

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-30 15:00

Karol Nawrocki zamienił garnitur na sportowy strój. Podczas drugiego dnia wydarzenia „Przyszłość.pl” w Juracie prezydent pobiegł razem z młodymi uczestnikami spotkania. Kancelaria Prezydenta pokazała nagranie z trasy. „Jurata aktywnie” – napisano.

Karol Nawrocki
Autor: Kancelaria PRP/ X (Twitter)
  • Prezydent Karol Nawrocki zaskoczył sportowym wydaniem, uczestnicząc w biegu z młodzieżą podczas wydarzenia „Przyszłość.pl” w Juracie.
  • Zamiast garnituru, prezydent pojawił się w stroju sportowym, a Kancelaria Prezydenta opublikowała nagranie, które szybko obiegło sieć.
  • Sprawdź, co działo się na trasie, jak prezydent spędził aktywną niedzielę i czy jego sportowe oblicze zyskało uznanie.

Karol Nawrocki spędza ostatni weekend sierpnia w Juracie, gdzie odbywa się dwudniowe wydarzenie „Przyszłość.pl”. Do prezydenckiej rezydencji przyjechali młodzi ludzie z całej Polski. W programie znalazły się nie tylko rozmowy o polityce i przyszłości kraju, ale również koncerty i aktywności sportowe.

Karol Nawrocki pobiegł w Juracie

W niedzielę prezydent postawił na sport. Nawrocki pojawił się w czarnej koszulce, sportowych spodniach i czapce z daszkiem, a następnie ruszył na trasę razem z uczestnikami wydarzenia.

Kancelaria Prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych krótkie nagranie z biegu. Widać na nim uśmiechniętego Nawrockiego biegnącego w otoczeniu grupy młodych osób.

„Jurata aktywnie” – przekazano krótko na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta.

Bieg nie był spontanicznym punktem wizyty. Sportową aktywność z udziałem pary prezydenckiej wcześniej wpisano do programu „Przyszłość.pl”. W niedzielę zaplanowano również m.in. spotkania z pierwszą damą Martą Nawrocką, zajęcia z samoobrony oraz rozmowy z ministrami Kancelarii Prezydenta.

Prezydent spotyka się z młodymi

„Przyszłość.pl” rozpoczęło się w sobotę, 29 sierpnia. Według informacji przekazywanych przez organizatorów do Juraty przyjechało około 800 młodych osób z całego kraju. Uczestnicy mają okazję rozmawiać z prezydentem, jego współpracownikami oraz przedstawicielami świata nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury.

Wydarzenie zakończy się w niedzielę. Jego finał zaplanowano na plaży w Juracie między godz. 16 a 18.

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KAROL NAWROCKI
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