Tak Nawrocki spędza niedzielę w Juracie! Prezydent ruszył do biegu. Jest NAGRANIE

- Prezydent Karol Nawrocki zaskoczył sportowym wydaniem, uczestnicząc w biegu z młodzieżą podczas wydarzenia „Przyszłość.pl” w Juracie.
- Zamiast garnituru, prezydent pojawił się w stroju sportowym, a Kancelaria Prezydenta opublikowała nagranie, które szybko obiegło sieć.
- Sprawdź, co działo się na trasie, jak prezydent spędził aktywną niedzielę i czy jego sportowe oblicze zyskało uznanie.
Karol Nawrocki spędza ostatni weekend sierpnia w Juracie, gdzie odbywa się dwudniowe wydarzenie „Przyszłość.pl”. Do prezydenckiej rezydencji przyjechali młodzi ludzie z całej Polski. W programie znalazły się nie tylko rozmowy o polityce i przyszłości kraju, ale również koncerty i aktywności sportowe.
Karol Nawrocki pobiegł w Juracie
W niedzielę prezydent postawił na sport. Nawrocki pojawił się w czarnej koszulce, sportowych spodniach i czapce z daszkiem, a następnie ruszył na trasę razem z uczestnikami wydarzenia.
Kancelaria Prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych krótkie nagranie z biegu. Widać na nim uśmiechniętego Nawrockiego biegnącego w otoczeniu grupy młodych osób.
„Jurata aktywnie” – przekazano krótko na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta.
Bieg nie był spontanicznym punktem wizyty. Sportową aktywność z udziałem pary prezydenckiej wcześniej wpisano do programu „Przyszłość.pl”. W niedzielę zaplanowano również m.in. spotkania z pierwszą damą Martą Nawrocką, zajęcia z samoobrony oraz rozmowy z ministrami Kancelarii Prezydenta.
Prezydent spotyka się z młodymi
„Przyszłość.pl” rozpoczęło się w sobotę, 29 sierpnia. Według informacji przekazywanych przez organizatorów do Juraty przyjechało około 800 młodych osób z całego kraju. Uczestnicy mają okazję rozmawiać z prezydentem, jego współpracownikami oraz przedstawicielami świata nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury.
Wydarzenie zakończy się w niedzielę. Jego finał zaplanowano na plaży w Juracie między godz. 16 a 18.