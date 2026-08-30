Tak Nawrocki spędza niedzielę w Juracie! Prezydent ruszył do biegu. Jest NAGRANIE

Prezydent Karol Nawrocki zaskoczył sportowym wydaniem, uczestnicząc w biegu z młodzieżą podczas wydarzenia „Przyszłość.pl” w Juracie.

Zamiast garnituru, prezydent pojawił się w stroju sportowym, a Kancelaria Prezydenta opublikowała nagranie, które szybko obiegło sieć.

Sprawdź, co działo się na trasie, jak prezydent spędził aktywną niedzielę i czy jego sportowe oblicze zyskało uznanie.

Karol Nawrocki spędza ostatni weekend sierpnia w Juracie, gdzie odbywa się dwudniowe wydarzenie „Przyszłość.pl”. Do prezydenckiej rezydencji przyjechali młodzi ludzie z całej Polski. W programie znalazły się nie tylko rozmowy o polityce i przyszłości kraju, ale również koncerty i aktywności sportowe.

Karol Nawrocki pobiegł w Juracie

W niedzielę prezydent postawił na sport. Nawrocki pojawił się w czarnej koszulce, sportowych spodniach i czapce z daszkiem, a następnie ruszył na trasę razem z uczestnikami wydarzenia.

Kancelaria Prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych krótkie nagranie z biegu. Widać na nim uśmiechniętego Nawrockiego biegnącego w otoczeniu grupy młodych osób.

„Jurata aktywnie” – przekazano krótko na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta.

Bieg nie był spontanicznym punktem wizyty. Sportową aktywność z udziałem pary prezydenckiej wcześniej wpisano do programu „Przyszłość.pl”. W niedzielę zaplanowano również m.in. spotkania z pierwszą damą Martą Nawrocką, zajęcia z samoobrony oraz rozmowy z ministrami Kancelarii Prezydenta.

Prezydent spotyka się z młodymi

„Przyszłość.pl” rozpoczęło się w sobotę, 29 sierpnia. Według informacji przekazywanych przez organizatorów do Juraty przyjechało około 800 młodych osób z całego kraju. Uczestnicy mają okazję rozmawiać z prezydentem, jego współpracownikami oraz przedstawicielami świata nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury.

Wydarzenie zakończy się w niedzielę. Jego finał zaplanowano na plaży w Juracie między godz. 16 a 18.

Za chwilę startuje bieg z Parą Prezydencką #przyszłośćPL 🇵🇱 pic.twitter.com/hT0oUAmfjC— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 30, 2026

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