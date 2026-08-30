Tragedia w Alejach Jerozolimskich. Nie żyje 16-letni motocyklista

Dramat na Alejach Jerozolimskich. Śmiertelny wypadek 16-latka na motocyklu

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 27 sierpnia 2026 r., krótko przed godziną 17:00. Wypadek miał miejsce w Alejach Jerozolimskich, na pasach prowadzących w stronę Śródmieścia, na odcinku między wiaduktami nad torami kolejowymi a ulicą Śmigłowca.

Według relacji świadków przekazanych serwisowi Miejski Reporter, 16-latek kierujący motocyklem marki Yamaha przeciskał się między autami tkwiącymi w zatorze drogowym. Młody kierowca poruszał się slalomem, z bardzo dużą prędkością.

W ułamku sekundy jednoślad uderzył w osobowe Volvo, którego kierowca właśnie zjeżdżał ze środkowego na lewy pas. Po tym kontakcie nastolatek stracił równowagę, upadł na jezdnię i siłą rozpędu wbił się w tył stojącego z przodu BMW.

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Na miejsce błyskawicznie wezwano pomoc. Służby ratunkowe, w tym strażacy oraz trzy karetki pogotowia, natychmiast rozpoczęły dramatyczną walkę o życie poszkodowanego. Po przeprowadzeniu reanimacji, chłopak w stanie bardzo ciężkim trafił do placówki medycznej.

Wypadek spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. Sznur samochodów zmierzających w kierunku centrum szybko się wydłużał, paraliżując okolicę.

Krótko przed godziną 19:00 lekarze przekazali najgorsze informacje. Obrażenia odniesione w wypadku okazały się na tyle poważne, że 16-latek zmarł. Obecnie sprawą zajmują się śledczy, którzy będą ustalać, kto dokładnie zawinił w tym tragicznym zdarzeniu.

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