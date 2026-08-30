Warszawskie żelazko przy placu Unii Lubelskiej. Jego historia sięga XX wieku

Ułamek Nowego Jorku w Warszawie. To słynne „Żelazko”

Kamienica Kacperskich znajduje się przy ul. Marszałkowskiej 1, u zbiegu z Polną i placem Unii Lubelskiej. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest nietypowy kształt wynikający z formy działki. Budynek wzniesiono na wąskiej parceli, maksymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń. W rzucie kamienica przypomina literę A, a jej zwężający się narożnik sprawił, że zaczęto nazywać ją „Żelazkiem”.

Bryła może przywodzić na myśl słynny Flatiron Building w Nowym Jorku, ukończony w 1902 roku. Amerykański wieżowiec również powstał na nietypowej, trójkątnej działce i właśnie jej kształt zdecydował o jego charakterystycznym wyglądzie. Zdjęcia tego obiektu znajdziecie w galerii poniżej.

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Warszawskie żelazko przy placu Unii Lubelskiej [ZDJĘCIA]

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Kamienica Kacperskich w Warszawie zachwycała wysokością

Budynek powstał jeszcze przed I wojną światową i w momencie ukończenia należał do najbardziej imponujących domów mieszkalnych w stolicy. Kamienica liczyła aż dziewięć kondygnacji. Dziś taka wysokość w centrum Warszawy nie jest niczym nadzwyczajnym, jednak ponad sto lat temu robiła ogromne wrażenie. Po ukończeniu „Żelazko” było jednym z dwóch najwyższych budynków mieszkalnych w mieście.

Luksus sprzed ponad 100 lat. W środku były trzy windy

Imponująca wysokość nie była jedynym wyróżnikiem kamienicy. Budynek oferował mieszkańcom udogodnienia, które na początku XX wieku świadczyły o bardzo wysokim standardzie.

W kamienicy znajdowały się trzy windy, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna, kuchnie gazowe, hydrofory oraz pralnia. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem była instalacja centralnego odkurzania. Schody w reprezentacyjnych klatkach wyłożono natomiast białym marmurem.