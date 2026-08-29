Wrzesień zacznie się burzami, wróci upał! Prognoza IMGW może niepokoić

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-29 18:20

Początek września przyniesie burze i deszcz. Wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. We wtorek burze przeniosą się głównie na południowy wschód, a w środę ponownie mogą pojawić się w różnych częściach kraju. Pod koniec tygodnia zrobi się chłodniej.

Ciemne chmury burzowe nad polem. O niepokojącej prognozie IMGW na wrzesień przeczytasz na SE.
Autor: Unsplash.com Chmury burzowe. Nieprzyjemna prognoza pogody dla Polski

Wrzesień zacznie się burzami. Wiemy, gdzie zagrzmi w nadchodzącym tygodniu

Burze, deszcz i stopniowe ochłodzenie - tego możemy spodziewać się w nadchodzącym tygodniu według IMGW. Ostatni dzień sierpnia będzie jeszcze stosunkowo spokojny. W niedzielę na zachodzie i północy Polski pojawią się przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie będzie więcej słońca. Termometry pokażą od 23 st. C na północy do 28 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem będzie około 20 st. C.

Zmiana pogody nadejdzie wraz z początkiem września. W poniedziałek w kraju będzie coraz więcej chmur. Pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 70 km/h.

Jednocześnie na południowym wschodzie zrobi się gorąco. Temperatura może tam wzrosnąć do 30 st. C. Na północnym zachodzie będzie około 23 st. C, a nad morzem od 21 do 23 st. C.

Burze także we wtorek i środę przede wszystkim na południowym wschodzie Polski

We wtorek burz należy spodziewać się przede wszystkim na południowym wschodzie Polski. Na północy będzie padać deszcz. Podczas burz wiatr może osiągać do 60 km/h. Podobne porywy są możliwe nad morzem. Temperatura wyniesie od około 20 st. C na północy do 27 st. C na południowym wschodzie.

Niespokojna pogoda utrzyma się w środę. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. W czasie burz wiatr ponownie może osiągać 60 km/h. Będzie już wyraźnie chłodniej – od 18 st. C na północnym zachodzie do 25 st. C na południu.

W czwartek burz w prognozie już nie ma, ale pozostaną przelotne opady. Temperatura spadnie do 17 st. C na północy i maksymalnie 23 st. C na południu. Nad morzem wiatr może osiągać w porywach 60 km/h.

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