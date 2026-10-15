Zwłoki w mieszkaniu. Nieoficjalnie: To ojciec nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Znamy szczegóły

Ciało 45-latka znaleziono 15 października w mieszkaniu w Ostrołęce.

Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, a na miejscu pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.

Portal Moja Ostrołęka informował wcześniej, że mężczyzna był ojcem 19-latka podejrzanego o atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4.

Nie widziano go od kilku dni. Strażacy weszli przez okno

Do odkrycia doszło 15 października 2026 r. w jednym z mieszkań w Ostrołęce. Krzysztof Z. miał 45 lat. Zaniepokojony sąsiad powiadomił służby, ponieważ mężczyzna od kilku dni nie był widziany.

Na miejsce przyjechali strażacy, ratownicy medyczni i policjanci. Drzwi do mieszkania były zamknięte, a na pukanie i wezwania nikt nie odpowiadał. Strażacy dostali się więc do środka przez okno. W lokalu znaleźli ciało mężczyzny.

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Prokuratura przekazała wstępne ustalenia

Jak wynika z informacji przekazanych se.pl przez prokuraturę, wstępne ustalenia wskazują na śmierć samobójczą przez powieszenie. Na tym etapie nie stwierdzono udziału osób trzecich. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce. Ustalenia śledczych mają wyjaśnić okoliczności śmierci 45-latka.

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Prokuratura potwierdza, że na obecnym etapie nie stwierdzono udziału osób trzecich. – Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do śmierci samobójczej przez powieszenie – przekazała se.pl prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Na miejscu nadal pracują śledczy pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce.

Mężczyzna był ojcem podejrzanego o atak w szkole?

O Krzysztofie Z. zrobiło się głośno po ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jak informował lokalny portal Moja Ostrołęka, mężczyzna był ojcem 19-letniego Jakuba Z., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa wielu osób.

Według wcześniejszych doniesień 19-latek zaatakował w szkole, raniąc łącznie dziewięć osób. Jego ojciec niedawno opuścił więzienie, gdzie odbywał karę m.in. za znęcanie się nad rodziną. Prokuratura, przekazując informacje o znalezieniu ciała, nie odniosła się do rodzinnych powiązań mężczyzny z podejrzanym o atak.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Osoby przeżywające kryzys psychiczny nie muszą zostawać z trudnościami same. Bezpłatne wsparcie dla dorosłych dostępne jest pod numerem 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.