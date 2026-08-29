Niedźwiedzie podchodzą do domów pod Sanokiem! Gmina ostrzega mieszkańców

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-29 19:43

Niedźwiedzie pojawiają się w pobliżu zabudowań na terenie gminy Tyrawa Wołoska na Podkarpaciu. Urzędnicy wydali ostrzeżenie dla mieszkańców i apelują o szczególną ostrożność. Co radzą tym, którzy spotkają się z drapieżnikiem oko w oko?

Ciemny niedźwiedź stoi na kamienistym zboczu wśród zielonych krzewów. O zagrożeniu w gminie pod Sanokiem przeczytasz na SE.
Autor: Dolores M. Harvey/ Shutterstock

Niedźwiedzie podchodzą pod domy w Tyrawie Wołoskiej. Gmina ostrzega mieszkańców

Gmina Tyrawa Wołoska ostrzega mieszkańców przed niedźwiedziami, które pojawiają się w pobliżu domów. Urzędnicy zaapelowali, aby nie zbliżać się do dzikich zwierząt i nie próbować ich samodzielnie płoszyć.

„UWAGA! Niedźwiedzie w pobliżu zabudowań ⚠️🐻 W związku z obecnością niedźwiedzi na terenie naszej gminy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności! 🚨 WIDZISZ ZAGROŻENIE? DZWOŃ OD RAZU NA 112! 🚨 Jeśli zwierzę podchodzi pod domy, zachowuje się agresywnie lub stwarza niebezpieczeństwo – nie podchodź, nie płosz na własną rękę i natychmiast wybierz numer alarmowy 112.🗑️ Pamiętaj: zamykaj kosze na śmieci, zabezpieczaj resztki jedzenia i nie zostawiaj karmy dla zwierząt na zewnątrz” – przekazali urzędnicy z gminy Tyrawa Wołoska.

Jedzenie może przyciągać niedźwiedzie

Szczególnie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkiego, co może zwabić zwierzęta w pobliże domów. Chodzi przede wszystkim o śmieci, resztki jedzenia i pozostawiane na zewnątrz.

Niedźwiedzia, który pojawi się przy zabudowaniach, nie należy próbować samodzielnie przepędzać. Gmina przypomina, że w sytuacji, gdy zwierzę zachowuje się agresywnie lub stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, należy dzwonić pod numer 112.

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