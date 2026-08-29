20-latek raniony nożem w środku nocy. Pięć osób zatrzymanych

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-29 16:31

W nocy z piątku na sobotę w Jaśle na Podkarpaciu doszło do dramatycznego zdarzenia. 20-letni mężczyzna został raniony nożem i trafił do szpitala. W związku ze sprawą policja zatrzymała już pięć osób, które mogą mieć związek z atakiem. Śledztwo w tej sprawie trwa, a okoliczności incydentu są wyjaśniane.

Policja. - zdj. ilustracyjne
Autor: Czerep Rubaszny/ Shutterstock

Ranny 20-latek znaleziony na ulicy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z piątku, 28 na sobotę, 28 sierpnia w Jaśle na Podkarpaciu. Na ul. Mickiewicza około godziny 3 w nocy został znaleziony ranny mężczyzna. 20-latek trafił do szpitala.

Policjanci rozpoczęli śledztwo związane z jego zranieniem, w wyniku którego ustalili i zatrzymali pięciu mężczyzn mogących mieć związek z zajściem.

Jak podaje nieoficjalnie lokalny portal Jaslo.info, 20-letni mieszkaniec Jasła został dźgnięty nożem.

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