20-latek raniony nożem w środku nocy. Pięć osób zatrzymanych

Ranny 20-latek znaleziony na ulicy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z piątku, 28 na sobotę, 28 sierpnia w Jaśle na Podkarpaciu. Na ul. Mickiewicza około godziny 3 w nocy został znaleziony ranny mężczyzna. 20-latek trafił do szpitala.

Policjanci rozpoczęli śledztwo związane z jego zranieniem, w wyniku którego ustalili i zatrzymali pięciu mężczyzn mogących mieć związek z zajściem.

Jak podaje nieoficjalnie lokalny portal Jaslo.info, 20-letni mieszkaniec Jasła został dźgnięty nożem.

Zadźgał 18-latkę kuchennym nożem, poprosił mamę, by ukryła jej ciało. "Opętał mnie demon":

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